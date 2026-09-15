Carabineros llama a disfrutar las Fiestas Patrias con responsabilidad

Con motivo de la celebración de Fiestas Patrias, Carabineros de la región de O’Higgins realizó un llamado a la comunidad a disfrutar de estas fechas en familia, con alegría y responsabilidad, adoptando medidas de prevención que permitan evitar accidentes y situaciones de riesgo.

En este contexto, la institución recordó que el autocuidado y la responsabilidad son fundamentales para que estas celebraciones se desarrollen de manera segura y tranquila, especialmente considerando el aumento de los desplazamientos y la realización de diversas actividades tradicionales durante estos días.

Conducir con responsabilidad

Uno de los principales llamados está dirigido a los usuarios de las vías, con énfasis en quienes se trasladarán en vehículos. Carabineros recordó la importancia de respetar los límites de velocidad y las normas del tránsito, además de utilizar permanentemente los sistemas de seguridad.

El uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo, mientras que niños y niñas deben viajar utilizando los sistemas de retención infantil correspondientes a su edad, peso y estatura.

Asimismo, el llamado es categórico: si va a beber alcohol, entregue las llaves y no conduzca. Una decisión responsable puede evitar consecuencias graves para usted, su familia y otros usuarios de las vías.

Volantines, tradición para disfrutar con seguridad

Otra de las recomendaciones apunta a quienes participen de una de las tradiciones más características de estas fechas: elevar volantines.

Carabineros recordó que el uso de hilo curado está prohibido y constituye un delito, debido al grave riesgo que representa para quienes lo utilizan y para las personas que se encuentran a su alrededor.

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Además, se recomienda realizar esta actividad en lugares despejados y alejados del tendido eléctrico, evitando espacios donde existan riesgos de accidentes o electrocución.

Disfrutar con respeto en ramadas y fondas

Para quienes concurran a ramadas, fondas y otras actividades de celebración, Carabineros hizo un llamado a mantener una conducta responsable, respetar a los demás y evitar peleas, discusiones o situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas.

También se recomienda mantener especial atención sobre niños, niñas y adultos mayores, procurando que permanezcan siempre acompañados y en lugares seguros.

Desde Carabineros de O’Higgins reiteraron que el objetivo es que estas Fiestas Patrias sean una instancia para compartir, disfrutar de nuestras tradiciones y celebrar en familia, pero siempre con responsabilidad y adoptando las medidas necesarias para prevenir accidentes y hechos que puedan empañar estas celebraciones. La prevención es tarea de todos.