Casino Monticello entrega premio de $100 millones a ganadora que agradeció la calidez del personal

Una noche que comenzó como una visita para distraerse terminó con un premio de $100.001.500 para una afortunada visitante de Casino Monticello, quien obtuvo el jackpot en una máquina de juego y se convirtió en la ganadora del premio más alto entregado en esta modalidad en lo que va del año en el casino.

La mujer, llamada Elizabeth y de mediana edad, llegó este último fin de semana, acompañada de su marido. Tras jugar en algunas máquinas, cerca de dos horas después se encontraba frente a la que le entregaría el millonario premio. Su esposo permaneció cerca de ella durante toda la jornada y, de hecho, jugaba en una máquina ubicada a pocos metros cuando ocurrió el momento que cambiaría su noche.

“Mi primera reacción fue quedarme impávida. Generalmente las máquinas de juego cuando dan un premio suenan fuerte, y esta como que no sonaba mucho. Cuando vi en la pantalla que me había ganado un premio, tomé una foto desde mi celular para mostrarlo al personal en sala y chequear si la situación era correcta. ¡Y lo fue!”, relató la ganadora.

Más allá del monto, la visitante, destacó especialmente la experiencia vivida junto a los trabajadores de Monticello, a quienes agradeció por la cercanía y la alegría que compartieron con ella al momento de conocer la noticia.

“Fuera del premio, lo mejor de Casino Monticello es que en mis visitas me ha tocado conocer gente maravillosa y me alegré mucho de la genuina alegría que invadió el ambiente cuando gané. Me refiero especialmente al personal del casino que estaba presente, los encargados de máquinas, personal de limpieza, mozos, en fin, había gente que estaba realmente feliz. Fue una noche mágica y para mí fue como multiplicar el premio por tres ver sus reacciones”, comentó.

La ganadora explicó que sus visitas a Monticello también han sido una forma de distraerse de la rutina que enfrenta desde que decidió dedicarse por completo al cuidado de su padre, quien padece demencia senil. Tras 29 años de actividad laboral, optó en octubre del año pasado por abocarse al cuidado de su progenitor, labor que realiza desde 2020.

Anuncios

“Voy con alguna frecuencia e independiente de cómo me vaya, siempre me han hecho sentir como una reina, eso lo valoro muchísimo”, señaló.

Después de recibir el premio, la ganadora y su marido se retiraron a alojar en el hotel del complejo. Entre sus planes para el dinero, destacó un viaje a Punta Arenas junto a su esposo, destino que desea conocer y que considera una experiencia pendiente.

“Desde que estoy al cuidado de mi papá, no he tenido vacaciones en cinco años. En una ocasión intentamos salir los tres juntos, pero fue complicado, así que desde entonces no hemos vuelto a hacerlo. Por eso me hace tanta ilusión poder conocer Punta Arenas con mi marido”.

Manuel Rojas, Gerente General de Monticello, destacó la importancia que la experiencia de entretención se desarrolle en un marco de responsabilidad y felicitó a la afortunada visitante por este premio: “Nos alegra que Elizabeth pueda cumplir algunos de sus objetivos personales y que esta experiencia haya sido significativa para ella. Como siempre, hacemos un llamado a disfrutar de la entretención con responsabilidad”.