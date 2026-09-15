Cinco detenidos en Santa Cruz tras ser sorprendidos en vehículo con patente adulterada y un arma de fuego

Cinco personas fueron detenidas durante la madrugada de este lunes en Santa Cruz, luego de que Carabineros fiscalizara el vehículo en que se desplazaban y encontrara en su interior un arma de fuego y munición.

El procedimiento fue realizado por personal de la Segunda Comisaría de Santa Cruz, que se encontraba efectuando patrullajes preventivos cuando detectó un automóvil cuya patente estaba adulterada con cinta adhesiva de color negro.

Tras fiscalizar el vehículo y revisar su interior, los funcionarios encontraron una pistola sin marca ni número de serie visible, junto con su respectivo cargador y munición calibre 9 milímetros.

Los detenidos son cinco jóvenes de 22, 21, 18, 16 y 15 años. Según informó Carabineros, todos fueron puestos a disposición del tribunal para el respectivo control de detención.

Investigación por arma y patente adulterada

El procedimiento se relaciona con una investigación por los delitos de receptación y porte ilegal de arma de fuego y munición, de acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros.

Tras el control de detención, corresponderá al Ministerio Público determinar los pasos de la investigación y la eventual formalización de los imputados, considerando los antecedentes reunidos durante el procedimiento policial.

La situación procesal de los detenidos deberá ser determinada por el tribunal competente.