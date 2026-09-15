Con más de 30 preparaciones típicas, los restaurantes de Monticello se preparan para las Fiestas Patrias

Con las Fiestas Patrias muy cerca, la gastronomía chilena comienza a tomarse la agenda de septiembre. Este año, Dreams y Monticello prepararon una propuesta que reúne más de 30 preparaciones típicas, entre platos, acompañamientos y postres, con alternativas pensadas para quienes buscan celebrar el 18 en torno a los sabores tradicionales.

El centro de esta apuesta es “El Capataz”, el espacio gastronómico que desde el 7 de septiembre ofrece una carta especial con charquicán, puré picante, carne mechada y costillar a la chilena, además de los clásicos como mariscal, humitas, empanadas y mote con huesillo. La propuesta dulce incorpora también preparaciones tradicionales como dulces chilenos y los infaltables calzones rotos.

La oferta se extenderá también en regiones a través del “Buffet Temático Chileno”, disponible en los restaurantes “Doña Inés” de Puerto Varas y Punta Arenas, “In” de Temuco y “Aiken” de Coyhaique, con una selección basada en la misma línea de sabores tradicionales. El valor del buffet de adultos es de $28.900, mientras que los niños hasta 12 años acceden por $15.900, en El Capataz, además la entrada infantil tiene un 50% de descuento y queda en $10.950.

“Septiembre es una oportunidad de poner en valor la cocina chilena en nuestras propiedades, no sólo como oferta gastronómica, sino también como una forma de compartir la identidad y las costumbres de nuestro país. Este año buscamos que nuestros visitantes puedan sentarse en una mesa y puedan disfrutar de los sabores de siempre, en un ambiente pensado para compartir durante las Fiestas Patrias”, comentó Hugo Pantano, Gerente Corporativo de Alimentos & Bebidas.

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Para quienes buscan una alternativa para compartir, “Lucky 7”, presente en todas las propiedades de la cadena, ofrecerá la “Tabla 18 de Septiembre” en $26.900. La opción contempla brochetas de pollo y cerdo, mini churrascas, sopaipillas y empanadas de pino y queso, acompañada de una pichanga de papas rústicas con carne mechada, chorizo parrillero, huevo, palta, pepinillos y aceitunas negras, más pebre, mayonesa casera y salsa brava. La instancia incluye dos terremotos de 250 ml, únicas bebidas contempladas en la promoción.

A esto se suma la carta del restaurante “Res de Angostura”, que durante septiembre incorporará una empanada más copa de vino ($9.900) y mote con huesillo ($4.900), además de una promoción permanente en la venta de vinos. Por la compra de una botella de Viña Casa Donoso, la segunda va de regalo.

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Con esta propuesta, Dreams y Monticello buscan dar un espacio especial a la cocina tradicional chilena durante septiembre, sumando a sus distintas propiedades del país una misma invitación, donde puedan sentarse a la mesa a compartir los sabores de siempre.

El plan familiar puede extenderse más allá de la mesa, ya que los días 17, 18 y 19 de septiembre, a las 20:30 horas, Gran Arena Monticello recibe el debut del Circo de Ruperto, protagonizado por el comediante Christian Henríquez junto a su hija Antonella Henríquez, con el espectáculo «Érase una vez, un príncipe azul». Entradas disponibles en Ticketmaster, con packs familiares que incluyen entrada liberada para los menores de 12 años, ideal para quienes quieran complementar la celebración dieciochera con gastronomía y un panorama familiar.

Además, Monticello invita a disfrutar de una experiencia especial en estas Fiestas Patrias con una promoción disponible los días 17, 18 y 19 de septiembre. Incluye dos entradas al espectáculo de El Circo Ruperto y una noche de alojamiento en el Hotel, con desayuno buffet, por $223.000 (IVA incluido).