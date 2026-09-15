Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Estudiantes visita a Corinthians por la llave 1

La previa del choque de Corinthians ante Estudiantes, a disputarse en Arena Corinthians mañana desde las 21:30 horas. El árbitro será Jesús Valenzuela Sáez.

Comparte esta noticia

Anuncios

Tras el empate en 1 en la ida, Corinthians y el Pincha definen mañana su pasaje a Semifinales de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 horas y se jugará en Arena Corinthians.

Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

Jesús Valenzuela Sáez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Santa Fe 0 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Peñarol 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Santa Fe 1 vs Corinthians 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Corinthians 1 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Rosario Central 0 vs Corinthians 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Corinthians 1 vs Rosario Central 0 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Estudiantes 1 vs Corinthians 1 (9 de septiembre)
Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: U. Católica 0 vs Estudiantes 3 (18 de agosto)
  • Cuartos de Final: Estudiantes 1 vs Corinthians 1 (9 de septiembre)
Horario Corinthians y Estudiantes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Por la fecha 21 se enfrentarán Botafogo y Grêmio
11 minutos hace
Atlético Tucumán se enfrentará a Independiente Riv. (M) por la llave 3
17 minutos hace
Barcelona llega invicto para trepar a la cima
26 minutos hace
Por la fecha 21 se enfrentarán Botafogo y Grêmio
11 minutos hace
Atlético Tucumán se enfrentará a Independiente Riv. (M) por la llave 3
17 minutos hace
Anuncios
797866_0
Por la llave 3, Atlético Mineiro recibirá a Santos
793874_0
Liga de Quito y Palmeiras se miden por la llave 3
Anuncios
AAAJ_VS_FLUMINENSE_31
Platense y Fluminense se encuentran en la llave 4
797865_0
Vasco da Gama y Santa Fe se encuentran en la llave 2
798287_0
San Luis se enfrentará ante D. Antofagasta por la fecha 26
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
Anuncios
La Biblia en mi casa
798290_2
Dep. Santa Cruz y Recoleta empataron sin goles
entrevista stephanie vaquer 1
Stephanie Vaquer antes de hacer historia en Chile: “Es un reto personal y un sueño que cumplir”
Fiestas Patrias: aprender a ser chileno
concon colchagua
Colchagua se despide del ascenso con nueva derrota en la liguilla
“Mi compromiso es dar el ejemplo con mis acciones y cuidar a mi equipo”
Anuncios
FLORES 1
«La Pérgola de las Flores» congregó a más de mil personas en la Plaza de Los Héroes
ohiggins audax 1
Autocrítica, bronca y preocupación por el momento del Capo: Las reacciones en O’Higgins tras la caída ante Audax Italiano
EuropaPress_7774636_lideres_europeos_cumbre_europeo_artico_celebrada_rovaniemi_finlandia
Doce países de la UE piden reforzar el papel del bloque en el Ártico ante la amenaza de Rusia
Donald Trump anuncia acuerdo petrolero con Venezuela
Trump anuncia que Ucrania y Rusia han aceptado no atacar infraestructuras energéticas
Anuncios
797867_0
MC Torque vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana
MOSTAZAL 1
TER anula elección del COSOC de Mostazal y ordena realizar un nuevo proceso electoral
EDITORIAL ok
Celebrar con responsabilidad: el imperativo colectivo de estas Fiestas Patrias en O’Higgins
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 14 DE SEPTIEMBRE
audax ohiggins 1
Amarga y dura derrota para el Capo de Provincia: O’Higgins pierde por la mínima en su visita ante Audax Italiano
797170_2
Con gol de Giovani Chiaverano, Audax Italiano le ganó a O’Higgins por 1 a 0
Audax Italiano vs O'Higgins
Audax Italiano vs O’Higgins, EN VIVO Campeonato Nacional 2026 fecha 23: relato MINUTO A MINUTO
797166_2
Colo Colo alcanzó el empate por medio de un autogol de Fernando Martínez