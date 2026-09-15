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Fiestas Patrias: COANIQUEM entrega recomendaciones para prevenir quemaduras durante los asados

Las celebraciones dieciocheras son sinónimo de reuniones familiares y asados, pero también de un aumento en el riesgo de quemaduras por contacto con parrillas, brasas y líquidos inflamables. COANIQUEM comparte recomendaciones para prevenir y disfrutar de forma segura.

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Todos los años, el 18 de septiembre es una oportunidad para todos los chilenos de compartir con la familia y los amigos. Sin embargo, también implica un aumento en los factores de riesgo respecto a lesiones domésticas, sobre todo cuando hay niños, niñas o adolescentes en el entorno.

De acuerdo con los registros epidemiológicos de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, el 78% de las quemaduras que atiende la institución ocurren en el hogar, el 93% sucede en presencia de un adulto y el 52% de los pacientes corresponde a niños menores de cinco años.

Durante 2025, la institución recibió 20 pacientes con quemaduras provocadas por parrillas o brasas. A esto se suma que, en el caso de los líquidos -como agua caliente o inflamables-, es el agente causal más frecuente de quemaduras en niños, niñas y adolescentes, muy presentes en estas fechas. Asimismo, cuatro de cada diez ingresos a la institución corresponden a lesiones ocasionadas por objetos calientes, lo que refuerza la importancia de adoptar medidas preventivas durante estas celebraciones, donde las superficies de parrillas calientes estarán presentes en las casas de los chilenos y significan un importante riesgo.

«El mejor tratamiento para una quemadura es prevenirla y, es común que en este tipo de celebraciones familiares donde hay niños, pueda ocurrir un mínimo descuido. Para eso, existen medidas sencillas que se pueden establecer de manera fácil, rápida y accesible, que permiten anticiparnos a los riesgos. Sólo así es posible evitar años de tratamientos muy desafiantes y dolorosos para el paciente y su familia”, señala Amanda Sáez, enfermera encargada de prevención de COANIQUEM en la zona sur austral del país.

Siete recomendaciones para un asado seguro

● Mantenga una zona de seguridad de, al menos, un metro alrededor de la parrilla y evite que niños y mascotas permanezcan cerca.
● Nunca utilice alcohol, parafina, bencina u otros líquidos inflamables para avivar el fuego, ya que pueden provocar llamaradas o explosiones.
● Instale la parrilla sobre una superficie firme y estable, lejos de materiales combustibles.
● Utilice utensilios con mangos largos y elementos de protección para manipular las brasas.
● No deje la parrilla encendida sin supervisión y asegúrese de apagar completamente las brasas al finalizar el asado -con agua es la forma más segura-.
● Cada vez que la vuelvas a usar límpiala para evitar que se generen llamas con restos.
● Evita usar secador para avivar el fuego.

¿Qué hacer si ocurre una quemadura?

Ante cualquier duda sobre primeros auxilios o la gravedad de una quemadura, COANIQUEM dispone del servicio gratuito WhatsApp SOS COANIQUEM, atendido por enfermeras las 24 horas, los siete días de la semana.
Este servicio entrega orientación tanto para niños como para adultos, indicando cómo actuar frente a una quemadura y si es necesario acudir a un servicio de urgencia. A la fecha, ya ha respondido más de 12 mil consultas.

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