Fiestas Patrias: Pollo y cerdo ganan espacio en las celebraciones dieciocheras gracias a su versatilidad y variedad de preparaciones



De cara a una nueva celebración de Fiestas Patrias, las dinámicas de consumo en los hogares chilenos reflejan una búsqueda constante de alternativas prácticas y variadas para la parrilla, así como también, para el horno. En ese escenario, la carne de pollo y de cerdo se han consolidado como opciones clave para diversificar la mesa dieciochera, impulsadas por su versatilidad y capacidad de adaptación a distintas preparaciones.

Según datos de consumo consolidados por Agrosuper, el pollo se mantiene como la proteína líder en el país con un promedio de 36,7 kilos por habitante. “El volumen de este tipo de carne registró un alza de 7,8%, impulsado principalmente por cortes envasados como pechuga y trutro, ideales para la celebración dieciochera. Además, hay un incremento en la penetración de productos saborizados, que permiten armar un mix surtido para todos los gustos”, explica el gerente de Negocios de Agrosuper, Sebastián Correa.

Los tipos de preparación son infinitos: al sartén, a la parrilla, en anticuchos e incluso a las brasas. Una tendencia similar se observa en el cerdo, cuyos cortes parrilleros adquieren mayor relevancia durante estas celebraciones. Según explican desde la compañía de alimentos “este tipo de carne evidencia una marcada estacionalidad en los cortes parrilleros, los cuales ganan penetración en el tercer trimestre del año, coincidiendo con las celebraciones patrias, pasando de 5,9% a 9,2%, según datos de mercado. El cerdo ofrece opciones parrilleras que se están haciendo cada vez más populares en Chile, como costillares, chuletas vetadas, pulpas, plateadas y malaya”, agrega Correa.

Desde el gremio, valoran positivamente este panorama. Juan Carlos Domínguez, presidente de ChileCarne señala que «en Fiestas Patrias los chilenos nos reunimos alrededor de la parrilla y ahí, tanto el cerdo como el pollo, tienen mucho que aportar”.Agrega que “son carnes muy versátiles, con distintos cortes y preparaciones que permiten armar una parrilla para todos los gustos y presupuestos. Y es importante recordar que, detrás de esos productos hay una industria chilena que trabaja con altos estándares de calidad e inocuidad, que nos ha permitido ser hoy en día uno de los principales países exportadores de carne de pollo y cerdo del mundo».

Desde la industria de alimentos destacan que la tendencia actual busca resolver las comidas familiares de forma simple y rápida. En esa línea, en Agrosuper aseguran que «hoy los consumidores buscan variedad, practicidad y nuevas formas de disfrutar la parrilla. De esta manera, estamos respondiendo a esa tendencia con un portafolio que va desde cortes parrilleros y formatos para compartir, hasta alternativas listas para preparar, permitiendo que cada familia encuentre la opción que mejor se adapte a su celebración», afirma Sebastián Correa de Agrosuper.

Aporte nutricional en los festejos patrios

Junto con la diversidad de preparaciones, tanto el pollo como el cerdo son valorados por su aporte nutricional, al entregar proteínas de alto valor biológico, vitaminas del complejo B y minerales esenciales como hierro y zinc.

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La nutricionista de Agrosuper, Isidora Pierattini, destaca la importancia de diversificar la mesa en estas fechas: «Estas carnes pueden formar parte de una alimentación equilibrada gracias a su perfil nutricional, especialmente si se acompañan con ensaladas frescas o diversas guarniciones». La profesional agrega que «durante las celebraciones es muy importante mantener el balance entre el disfrute de la gastronomía tradicional y la incorporación de alimentos diversos que permitan compartir en familia».

De esta manera, los productos Super Pollo y Super Cerdo de Agrosuper se consolidan como excelentes alternativas para estas Fiestas Patrias, gracias a su versatilidad, disponibilidad de cortes y aporte nutricional. Con formatos adaptables a distintas técnicas de cocción -tanto en parrilla como en cocina tradicional-, permiten resolver los menús festivos con opciones accesibles y variadas para los distintos hábitos de consumo en el país.