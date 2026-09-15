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Fiscalización en carnicería de Pichilemu encuentra productos vencidos

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En el marco de las fiscalizaciones previas a Fiestas Patrias, inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Oficina Santa Cruz realizaron un control en una carnicería de Pichilemu, donde detectaron 43,1 kilos de carne de vacuno que no cumplían con las condiciones exigidas para su comercialización.

Del total, 24,5 kilos correspondían a productos vencidos, mientras que otros 18,6 kilos presentaban falta de claridad respecto de su origen y fecha de vencimiento.

Tras la fiscalización, los productos fueron decomisados y retenidos, mientras que los antecedentes fueron remitidos a la Autoridad Sanitaria, dependiente de la Seremi de Salud, para el inicio del sumario correspondiente.

Estas acciones forman parte de los controles que realiza el SAG para verificar el cumplimiento de las exigencias de origen, rotulado y trazabilidad de los productos cárnicos, especialmente durante el período previo a Fiestas Patrias.

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