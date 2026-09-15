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Se enfrentan Flamengo e Independiente del Valle por la llave 2

En la previa de Flamengo vs Independiente del Valle, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 17 de septiembre desde las 21:30 horas en el Maracanã. El árbitro designado será Andrés Matonte.

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Con un triunfo a cuestas (2 a 0 ganó en la ida), Flamengo buscará definir la serie ante Ind. del Valle este jueves 17 de septiembre. El partido por la llave 2 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 horas y será en el Maracanã.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y Flamengo se quedó con la victoria por 0 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Matonte.

Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Cusco FC 0 vs Flamengo 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Flamengo 4 vs Independiente Medellín 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 0 vs Flamengo 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 3 vs Cusco FC 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Cruzeiro 1 vs Flamengo 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Flamengo 2 vs Cruzeiro 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Flamengo 2 (10 de septiembre)
Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs Independiente del Valle 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 3 vs UCV 1 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 2 vs Independiente del Valle 3 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: UCV 2 vs Independiente del Valle 0 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 4 vs Libertad 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 1 vs Rosario Central 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Tolima 0 vs Independiente del Valle 1 (18 de agosto)
  • Octavos de Final: Independiente del Valle 3 vs Tolima 1 (25 de agosto)
  • Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Flamengo 2 (10 de septiembre)
Horario Flamengo e Independiente del Valle, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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