HORÓSCOPO DEL MARTES 15 DE SEPTIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Las tensiones laborales entre compañeros pueden llegar hoy a su punto culminante, pero tendrás que controlarte con algunas personas, no enfrentarte gratuitamente a quien mañana te puede estar mandando.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Pueden surgir problemas en el trabajo que no te afectarán si pones el empeño conveniente; mantente al margen de las historias que no tienen por qué concernirte y sobre todo, no te mortifiques por asuntos que no son de tu incumbencia.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La prudencia nunca ha caminado a tu lado y ahora te planteas un giro importante en tu carrera profesional. Procura madurar las ideas antes de tomar decisiones significativas. En el amor, puedes tener ciertos momentos de incertidumbre y confusión.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tus expectativas profesionales se han ido materializando y ahora inicias una etapa de éxitos con la que sentir plenitud y realización En el ámbito personal, tu relación sentimental se fortalece aunque debes seguir trabajándotela día a día.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Hoy será un día de cierto estrés, dentro de lo que cabe. Te tocará revisar documentación atrasada y actualizar expedientes, especialmente si estás implicado en temas financieros y tienes que trabajar en casa, algún factor te resultará un poco molesto.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Hoy buscarás el contacto con los demás, puedes ilusionarte con cualquier cosa y te sentirás más pletórico y vital que nunca. En el plano profesional, pueden aparecer interesantes oportunidades para mejorar tu estatus en la empresa.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

El recuerdo de música del pasado te traerá a la mente fotografías, imágenes y aromas conocidos. Te mostrarás nostálgico y melancólico, pero contento de tener lo que tienes en la actualidad. Disfrutarás de la compañía de amigos en un momento complicado.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La salud no suele ser una preocupación para ti normalmente, pero si viajas tienes que vigilar especialmente los cambios de temperatura y las comidas, porque alguna de las dos cosas puede echarte a perder unos días valiosísimos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Necesitarás tener una actitud de vigilancia total en el trabajo o tu ambiente profesional, porque alguien que acaba de llegar puede estar aprovechando los cambios para segar la hierba bajo tus pies. Aprovecha la llegada del fin de semana para pensar en ello.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

En el aspecto laboral, las cosas se han ido complicando y tendrás que asumir las consecuencias. Aunque todo mejorará en cuestión de días, te lo vas a tomar muy a pecho. Cuídate de los cambios atmosféricos que te sientan cada vez peor.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tus intereses profesionales están estancados por el momento y necesitarán de algún aliciente externo, porque tú ya has hecho todo lo que podías. Encontrarás aliados que te presten una mano para llevar el agua a tu molino.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Afrontarás las pérdidas sentimentales con más entereza de la que creías; posiblemente estabas esperando cierta independencia para cambiar algunas costumbres y actitudes ante la vida que en el fondo no te gustaban.