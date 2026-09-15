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Incendio destruyó local comercial en Avenida Costanera de Pichilemu

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Durante la noche del lunes último, Bomberos de Pichilemu trabajó en el control de un incendio estructural en el sector costanera, donde un local comercial ubicado al interior de la Galería La Gruta se vio afectado por las llamas.

La emergencia movilizó a voluntarios de la Primera y Tercera Compañías de Bomberos y, de acuerdo con los antecedentes entregados por Bomberos, el llamado se recibió cerca de las 21:10 horas, despachándose las unidades hasta el lugar.

A su llegada, los voluntarios constataron que las llamas se originaban al interior de una galería de locales comerciales, específicamente en uno de los establecimientos ubicados en la planta media del inmueble.

El local resultó afectado en su totalidad, incluyendo el entretecho, por lo que los equipos trabajaron rápidamente en el control y corte de la propagación, además de realizar labores de ventilación debido a que el recinto se encontraba cerrado al momento de la emergencia.

La situación pudo propagarse hacia el restaurante Pepe Cuervo, establecimiento que se encontraba funcionando al momento del siniestro. Afortunadamente el trabajo de bomberos impidió una emergencia mayor.

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