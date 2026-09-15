La comunidad rancagüina despide con emoción a Sonia Graniffo, histórica directora del Rancagua College

Al mediodía de este martes, el profundo repique de las campanas en la Iglesia Divino Maestro marcó el inicio de una emotiva ceremonia de despedida. A los 93 años de edad, falleció Sonia Graniffo, recordada y querida exdirectora y propietaria del histórico Rancagua College. Su partida no solo enluta a su círculo más íntimo, sino que conmueve a múltiples generaciones de rancagüinos que crecieron y se formaron bajo el alero de su innegable vocación pedagógica.

La figura de Sonia Graniffo es inseparable de la historia educativa de la capital de la región de O’Higgins. El establecimiento que dirigió con tanta pasión marcó un hito imborrable al convertirse en el primer colegio particular y mixto de la ciudad. Aunque pasó los últimos años de su vida recibiendo el cariño y los cuidados en el Hogar San José de Rancagua, su legado permaneció intacto en las calles de la comuna y, sobre todo, en la memoria de los miles de estudiantes que alguna vez recorrieron sus patios y salas de clases.

En la Parroquia Divino Maestro se efectuó la misa fúnebre. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Educando con bondad y un fraterno amor

Si bien la educadora nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos propios, su vida estuvo muy lejos de carecer de amor filial. Su instinto maternal y protector lo volcó por completo en la estrecha relación que cultivó con sus hermanos y, de manera muy especial, con sus sobrinos, quienes hoy la despiden con profunda gratitud. Así lo reflejó María Francisca Pizarro Graniffo, sobrina de la difunta, quien destacó la inmensa calidad humana que siempre la caracterizó en la intimidad del hogar.

“La tía Sonia era una segunda mamá para nosotros los primos, tenemos recuerdos súper bonitos”, expresó María Francisca con evidente emoción. Para la familia, el orgullo por su labor profesional es inmenso: “El colegio que fundó mi bisabuela fue el primero mixto y privado en Rancagua, y la tía Sonia era una educadora innata, fue la vocación de su vida”, agregó. Asimismo, la sobrina valoró el genuino apoyo recibido en estas horas de dolor: “Agradecemos enormemente como familia todos los saludos de exalumnos. Nos han hecho sentir que nuestra tía fue muy querida por la comunidad rancagüina”.

Este sentimiento de gratitud es compartido por Luis Horacio Graniffo, también sobrino de la educadora, quien resalta la inmensa bondad que definió su carácter tanto dentro como fuera de la institución educativa. “Sé que ella nos quiso de una manera especial, siento que no solo se va una tía, sino que una segunda madre y una de aquellas personas que me formó como el hombre que soy», confesó. «Cuando pienso en ella, se me viene a la mente su bondad y preocupación por los demás. Ese amor que entregaba a su familia, era el mismo que entregaba a sus alumnos”.

El masivo y cálido adiós brindado por la comunidad en la Iglesia Divino Maestro reafirma que el impacto de un buen maestro trasciende las décadas. Tal como lo resumió Luis Horacio, la figura de esta insigne educadora permanecerá viva en la historia de la ciudad: “Merece ser recordada como una líder visionaria. Ella fue la maestra de dulce misión con una cimiente de amor, tal como dice el lema de su colegio”.

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Hoy, Rancagua despide a una de sus grandes forjadoras en la educación local, pero su «cimiente de amor» seguirá germinando en los recuerdos de cada exalumno y familiar que tuvo el privilegio de compartir su camino.