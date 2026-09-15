Operación La Purga: Formalizan a 18 imputados y se decreta prisión preventiva

La semana pasada, la Fiscalía de Análisis Criminal O’Higgins, mediante orden judicial, instruyó la entrada y registro de 187 domicilios en Rancagua, vinculados a una investigación por diversos homicidios con modalidad de sicariato y asociación criminal respecto de una organización que operaba al menos desde 2024, diligencia denominada “Operación La Purga”.

De acuerdo con la indagatoria, esta organización se mantuvo en funcionamiento bajo una estructura criminal destinada a la materialización de homicidios, tráfico de drogas y la adquisición de armas, municiones y explosivos para el cumplimiento de sus actividades ilícitas.

Es así que 18 de los detenidos en esta diligencia fueron formalizados, entre ellos el líder de esta organización, Osvaldo Sepúlveda González, alias “El Nono”.

Junto a él fueron formalizados: María Paz Saavedra Sandoval, (pareja del Nono); Michel Espinoza Cuevas; Harry Obando Solis (colombiano); Daniela Ramírez Moris; Catalina Valdés Castillo; Kenny Lazart Fajardo (venezolano); Camila Ahumada Padilla; Moisés Fica Guajardo; Jorge Arce Meneses; Santiago Peñaloza Cuero, alias El Santi (sicario colombiano); Bairon Moreno Álvarez; Jhony López Herrera (colombiano); Adony Contreras Quintriqueo; Junior Ortiz Naranjo (colombiano); Karla Klener Quintriqueo; Pierre Nazaire (haitiano) y Juan Carlos Rain Navarrete.

Más de una decena de edificios de departamentos bajo control de la banda

Tras varios meses de investigación, los análisis de la Fiscalía dan cuenta de que esta organización mantuvo el control territorial con al menos 14 torres de edificio departamentos en el sector oriente de Rancagua, con acceso y disponibilidad de cientos de inmuebles, donde incluso varios de ellos, mantenían conexión interior, lo que les facilitó el ocultamiento de armas, drogas y personas, sin ser detectados.

Para llevar a cabo sus actividades ilícitas, el líder de esta organización sindicado como Nono, reclutó a una decena de sujetos chilenos y extranjeros (colombianos, venezolanos, haitianos y bolivianos), quienes individualmente cumplieron roles como provisión de armas desde la región Metropolitana; sicariato; provisión de drogas; encargados de diversos puntos de venta de sustancias ilícitas en la capital regional, tanto en el sector Los Prunos como en calle Aurora; encargados de prestar seguridad al Nono y su familia; apoyo logístico y transporte; y otros encargados de funciones de carácter económico.

Hechos formalizados

Los imputados fueron formalizados por la Fiscalía de Análisis Criminal O’Higgins por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, porte y tenencia de armas, municiones y explosivos, dos delitos de homicidio consumado y dos delitos de homicidio frustrado: Homicidio frustrado en Villa Las Cumbres de Rancagua, septiembre 2025. Homicidio consumado en cancha del sector La Cruz de Rancagua, octubre 2025. Homicidio consumado calle Aurora sector centro de Rancagua, mayo 2026. Homicidio frustrado en parroquia Divino Maestro de Rancagua, junio 2026.