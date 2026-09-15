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Pichilemu: Fiscalizan ramada “La Chúcara” previo al inicio de las Fiestas Patrias

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Con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad ante la llegada de miles de visitantes durante las próximas Fiestas Patrias, la Delegación Presidencial Provincial de Cardenal Caro realizó una fiscalización a la ramada La Chúcara, ubicada en Pichilemu.

La actividad fue encabezada por el delegado presidencial provincial, Patricio Arenas, y contó con la participación de Carabineros y autoridades locales, considerando que el recinto espera recibir a cientos de familias durante las celebraciones.

Durante el recorrido, las autoridades revisaron las condiciones actuales del recinto y levantaron las principales solicitudes y aspectos que requieren mejoras, con el propósito de que el lugar cuente con las condiciones necesarias de seguridad tanto para los trabajadores como para quienes concurran a disfrutar de las tradiciones patrias.

Desde la Delegación Presidencial señalaron que este tipo de fiscalizaciones busca anticiparse a eventuales riesgos y promover espacios seguros, de manera que las familias puedan disfrutar de las Fiestas Patrias de forma tranquila y responsable.

La iniciativa se enmarca en las acciones preventivas que se están desarrollando en la provincia de Cardenal Caro ante el importante aumento de visitantes que se espera durante el período de celebraciones.

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