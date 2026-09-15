Plantean al Ministerio de Educación los desafíos de la educación en Colchagua

La Fundación Educacional Profesor Luis Silva Sánchez, sostenedora de tres establecimientos educacionales en Nancagua, se reunió con representantes del Ministerio de Educación (Mineduc) para abordar los principales desafíos que enfrenta la educación en la provincia de Colchagua.

La delegación encabezada por el presidente de la fundación, Gonzalo Silva, y su director académico, Diego González, fue recibida por Erika Muñoz, coordinadora de la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana del Mineduc. En el encuentro participaron representantes del Liceo Cardenal Raúl Silva Henríquez, Colegio San José de la Montaña y Colegio El Principito. «Para nosotros, este tipo de instancias son fundamentales. Nos permiten llevar la voz de nuestras comunidades educativas directamente a quienes toman decisiones a nivel nacional, representando no solo a nuestros colegios, sino también las inquietudes de toda la provincia y la región», señaló Gonzalo Silva, presidente de la Fundación Educacional Profesor Luis Silva Sánchez.

La reunión permitió abordar las particularidades y necesidades que enfrenta la educación en zonas rurales y de provincia, a partir de la experiencia de la entidad, que cuenta con más de una década de trabajo educativo en Nancagua.

«Agradecemos la disposición del Mineduc a recibirnos y a abrir este espacio de conversación. Seguimos comprometidos con mantener un diálogo directo entre los territorios y el Estado, porque este intercambio es fundamental para encontrar mejores soluciones para nuestros estudiantes y sus familias”, agregó Diego González, director académico de la fundación.

Con este encuentro, la Fundación Educacional Profesor Luis Silva Sánchez reafirmó su compromiso con las comunidades educativas de Nancagua y la provincia de Colchagua, y con la generación de espacios de colaboración con las autoridades para abordar los desafíos de la educación en el territorio.