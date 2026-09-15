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Refuerzan controles preventivos en La Estrella ante proximidad de Fiestas Patrias

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En el marco de las acciones preventivas y de seguridad que se están desarrollando en la provincia de Cardenal Caro, autoridades provinciales y Carabineros realizaron un despliegue preventivo en el cruce Las Damas, en la comuna de La Estrella, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad ante el aumento de desplazamientos durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

La jornada contó con la participación de funcionarios de Carabineros, equipos de la Municipalidad de La Estrella y el alcalde Valentín Vidal, además del delegado presidencial de la provincia de Cardenal Caro, Patricio Arenas.

Durante el operativo se efectuaron controles preventivos a vehículos particulares, automóviles de locomoción colectiva y motociclistas, como parte de las acciones destinadas a prevenir accidentes y situaciones de riesgo durante estas fechas.

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo coordinado en terreno y realizaron un llamado a la comunidad a celebrar con responsabilidad, especialmente al momento de desplazarse por las rutas de la provincia.

En ese sentido, se enfatizó la necesidad de evitar el consumo de alcohol cuando se va a conducir, mantener una conducción segura y adoptar medidas para prevenir incendios, considerando el aumento de actividades y desplazamientos propios de estas celebraciones.

Desde la provincia de Cardenal Caro reiteraron que la seguridad durante Fiestas Patrias es una tarea conjunta, invitando a la comunidad a contribuir para que estas jornadas se desarrollen de manera tranquila, segura y responsable.

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