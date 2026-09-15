SAG fiscaliza carnes y bebidas alcohólicas previo a Fiestas Patrias

A pocos días del inicio de las celebraciones por Fiestas Patrias, autoridades regionales y del Ministerio de Agricultura realizaron una fiscalización a la distribuidora de bebidas alcohólicas rancagüina Socomep, instancia en la que destacó el despliegue del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para reforzar el control sobre productos que tendrán una alta demanda durante estas fechas.

En ese sentido, el procedimiento involucró a figuras como el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, quien explicó que estas acciones buscan garantizar que los productos que llegan a los consumidores cumplan con determinadas condiciones, por lo que al fiscalizar plantas faenadoras y los procesos de carne, “necesitamos certificar que cumplen con todas las condiciones sanitarias de trazabilidad de sus productos, el tipo de producto que se está comercializando en los mercados”.

Respecto a las bebidas alcohólicas, Venezian detalló que el trabajo considera aspectos como la graduación alcohólica, el origen de los productos y su rotulación. En el caso de los productos importados, enfatizó que estos deben identificar al importador, de manera que ante cualquier inconveniente pueda determinarse la responsabilidad correspondiente.

Con estas medidas presentes, el subsecretario recordó que “el foco es la seguridad alimentaria, la inocuidad de los productos y llamamos, insisto, a la comunidad a ser un facilitador de la información y comprar en lugares, nuevamente repito, 100% validados”.

Autoridades y representantes del SAG durante la fiscalización realizada en la distribuidora SOCOMEP, en Rancagua. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Se busca celebración tranquila

Por su parte, la delegada presidencial regional, Susana Pinto, destacó que las fiscalizaciones buscan compatibilizar el desarrollo de las celebraciones con el bienestar de las familias, pues “lo que nos importa hoy día es que la gente disfrute de las Fiestas Patrias como corresponde”, así como recalcó que el SAG cumple un rol fundamental para garantizar el acceso a alimentos con la trazabilidad correspondiente.

En la misma línea, Pinto informó que “vamos a estar durante el fin de semana fiscalizando con Carabineros y con otros servicios públicos” en fondas y ramadas de la región, con el objetivo de prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad alimentaria.

Anuncios

La delegada agregó que el despliegue contemplará a las 33 comunas de O’Higgins, con autoridades presentes en las inauguraciones de fondas, desfiles y los Te Deum, acompañando las distintas actividades programadas para las celebraciones.

Mientras tanto, el seremi de Agricultura, Carlos Valdés, remarcó que las fiscalizaciones corresponden a “solamente un hito comunicacional”, sino que “es una constante”, señalando que la intención es coordinar el trabajo con los distintos servicios del agro para mantener presencia en las comunas de la región.

El seremi también precisó que, además del control de carnes y bebidas alcohólicas, el SAG desarrolla fiscalizaciones sobre otras materias y llamó especialmente a extremar las precauciones frente al riesgo de incendios durante las celebraciones, ya que, aunque las temperaturas pronosticadas para las fechas “es una bendición para los fonderos, les pido precaución con los incendios”.