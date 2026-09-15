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Vasco da Gama y Santa Fe se encuentran en la llave 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de Vasco da Gama vs Santa Fe. El duelo, a disputarse en el São Januário hoy, comienza a las 19:00 horas y será dirigido por Alexis Herrera.

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Tras un empate en la ida, Vasco y el Cardenal definen su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará en el São Januário desde las 19:00 horas.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y terminaron igualando en 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Alexis Herrera.

Los resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs Vasco da Gama 0 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 1 vs Audax Italiano 2 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Olimpia 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 1 vs Vasco da Gama 2 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Olimpia 3 vs Vasco da Gama 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Barracas Central 0 (27 de mayo)
  • Playoffs Octavos: Independiente Medellín 2 vs Vasco da Gama 2 (22 de julio)
  • Playoffs Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente Medellín 0 (29 de julio)
  • Octavos de Final: Vasco da Gama 0 vs Olimpia 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Olimpia 1 vs Vasco da Gama 4 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Santa Fe 0 vs Vasco da Gama 0 (8 de septiembre)
Los resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoffs Octavos: Santa Fe 2 vs Caracas 0 (23 de julio)
  • Playoffs Octavos: Caracas 0 vs Santa Fe 3 (30 de julio)
  • Octavos de Final: Santa Fe 0 vs River Plate 0 (19 de agosto)
  • Octavos de Final: River Plate 1 vs Santa Fe 1 (7-8 en penales a favor de Santa Fe) (26 de agosto)
  • Cuartos de Final: Santa Fe 0 vs Vasco da Gama 0 (8 de septiembre)
Horario Vasco da Gama y Santa Fe, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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