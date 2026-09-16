14 agricultores de Olivar reciben más de $16 millones para impulsar sus emprendimientos

14 agricultores de Olivar fueron beneficiados con Incentivos de Fomento Productivo (IFP) para inversión, iniciativa impulsada por INDAP, el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad de Olivar.

En total, los recursos entregados alcanzan los $16.499.762, mientras que los propios productores aportarán más de $7 millones. Los fondos permitirán financiar maquinaria agrícola, invernaderos y nuevas plantaciones de frutales, entre otras inversiones.

La ceremonia, realizada en el Gimnasio Municipal de Olivar, contó con la presencia de autoridades regionales y comunales, representantes de INDAP, PRODESAL y productores beneficiados.

“Es fundamental seguir apoyando a quienes trabajan la tierra y entregarles herramientas para fortalecer sus actividades”, señaló la alcaldesa María Estrella Montero.

La iniciativa busca contribuir al desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina y fortalecer la actividad productiva de la comuna.