15 emprendedores de Las Brisas culminan proceso de formación y fortalecimiento de negocios

15 emprendedores y emprendedoras de la Población Las Brisas, pertenecientes al barrio Gultro Oriente–Las Brisas, recibieron su certificación tras completar la “Ruta del Emprendimiento”, iniciativa desarrollada por el Programa Quiero Mi Barrio y la Municipalidad de Olivar.

Durante el proceso, los participantes adquirieron herramientas para fortalecer sus negocios, mejorar su gestión, avanzar en la formalización y potenciar la promoción de sus productos y servicios, incorporando también herramientas digitales e inteligencia artificial.

Como parte de la iniciativa, los emprendedores recibieron implementos para apoyar la comercialización de sus productos, entre ellos toldos y pendones personalizados.

La alcaldesa María Estrella Montero destacó que “apoyar el emprendimiento significa entregar herramientas concretas para que nuestros vecinos puedan desarrollar sus proyectos”.

La certificación reconoció el compromiso de los participantes y el trabajo desarrollado para fortalecer sus iniciativas económicas y familiares.