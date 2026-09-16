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Carabineros detiene a acusado de sustraer medidores y cañerías en Graneros

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Un hombre de 30 años fue detenido en flagrancia por personal de Carabineros de la Segunda Comisaría de Graneros, luego de ser sorprendido portando especies que habrían sido sustraídas desde distintos inmuebles de la comuna.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los hechos habrían afectado a domicilios ubicados en las poblaciones Los Aromos, Villa Monasterio y Domingo Yáñez.

El detenido, de nacionalidad chilena y quien registra antecedentes policiales previos, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía. En la audiencia, su detención fue ampliada mientras continúan las diligencias investigativas destinadas a establecer la dinámica de los hechos y determinar su eventual participación en otros delitos registrados en la comuna.

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