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Celebrar con responsabilidad: el valor de la prevención integral en Fiestas Patrias

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Las celebraciones de Fiestas Patrias representan un momento de encuentro comunitario, pero también exigen un compromiso conjunto con la seguridad y la prevención de riesgos. En la región de O’Higgins, los diversos operativos e inspecciones desplegados de manera previa a los festejos destacan la importancia de abordar la tranquilidad de la población desde múltiples frentes.

En primer lugar, la seguridad vial en el transporte público interurbano constituye una prioridad fundamental. Los controles desarrollados por la SIAT Cachapoal de Carabineros en el Terminal de Buses O’Higgins y en el Rodoviario de Rancagua, que incluyen la aplicación de exámenes de alcotest a conductores de buses, buscan promover una conducción responsable y garantizar que las familias lleguen a sus destinos de forma segura.

En segundo lugar, la seguridad alimentaria es clave para prevenir emergencias de salud durante las festividades. Las fiscalizaciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), acompañadas por autoridades del Ministerio de Agricultura como el subsecretario Francesco Venezian en distribuidoras locales y en plantas faenadoras, están orientadas a certificar la trazabilidad de las carnes, así como la correcta rotulación, origen y graduación de las bebidas alcohólicas. Este control fiscalizador refuerza la llamada a la ciudadanía a comprar exclusivamente en establecimientos autorizados y validados.

Por último, la presencia territorial e institucional completa este marco preventivo. La coordinación entre la Delegación Presidencial Regional y Carabineros permitirá fiscalizar fondas y ramadas en las 33 comunas de la región. A esto se suma el llamado del seremi de Agricultura, Carlos Valdés, a extremar las precauciones para prevenir el riesgo de incendios durante los días festivos.

La articulación entre el control del transporte, la fiscalización sanitaria y la prevención de incendios refleja un esfuerzo estatal constante por resguardar a la comunidad. Sin embargo, el éxito de estos operativos depende en última instancia de la responsabilidad de cada ciudadano al sumarse activamente al autocuidado durante estas fechas.

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