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Diario Digital

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“Con Capital Emprendedor de Agrosuper espero aprender cosas nuevas y poder llevar mi producto a otras partes”

Tras crear un emprendimiento de churros, la emprendedora de Doñihue busca fortalecer sus conocimientos en áreas como finanzas y marketing, además de generar nuevas redes que le permitan seguir haciendo crecer su negocio.

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Cuando Débora Navarro decidió crear “La Churroneta” había un detalle importante que todavía no había resuelto: no sabía hacer churros. Había detectado que en Doñihue y comunas cercanas existía espacio para ofrecer este producto y, después de conocer a través de redes sociales nuevas formas de prepararlo, decidió apostar por la idea.

En el mes de julio compraron el carro y apenas un mes después fueron invitados a participar de una actividad por el Día del Niño. Faltaban tres días y todavía no tenían lista la receta de las masas. “Sacamos una masa express y fuimos. ¡Fue furor! Ahí fue cuando empezamos con este emprendimiento ya de lleno”, recuerda la emprendedora.

Desde entonces, a través de la práctica perfeccionaron la preparación y sumaron alternativas innovadoras con frutas, crema pastelera y distintos rellenos. La buena recepción hizo que el negocio comenzara a ganar reconocimiento entre los vecinos. “Me dicen ‘la niña Churroneta’. Es una mezcla de emociones, porque siento que de cierta forma me reconocen y conocen mi emprendimiento”, cuenta.

Ahora, Débora busca dar el siguiente paso a través del Programa Capital Emprendedor de Agrosuper, una iniciativa desarrollada en colaboración con Inacap y Fundación La Semilla, que busca contribuir al desarrollo económico local mediante capacitación, mentorías y entrega de capital a emprendedores de las regiones de O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana.

Para ella, participar en este programa representa una oportunidad para fortalecer conocimientos que hasta ahora ha adquirido principalmente por cuenta propia, especialmente en áreas como finanzas y marketing. “Hay cosas que he aprendido por redes sociales o investigando por internet. He hecho todo en el camino, aprendiendo por aquí y por allá”, explica.

Sus expectativas también están puestas en compartir experiencias y generar redes con otros participantes. “Siento que voy a aprender muchas cosas, que voy a conocer a mucha gente”, señala. Una oportunidad que espera aprovechar para seguir haciendo crecer un negocio en el que ha depositado buena parte de sus esfuerzos: “Quiero que esto funcione, quiero que esto sea grande”, afirma.

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De cara a su participación en Capital Emprendedor, Débora espera que esos nuevos conocimientos y vínculos le permitan ampliar el alcance de su negocio. “Lo que me dejaría más satisfecha del programa sería aprender cosas nuevas, conectarme con gente que tenga otro emprendimiento, hacer sociedad y poder llevar mi producto a otras partes”, afirma.

De esta manera, después de comenzar con La Churroneta y aprendiendo sobre la marcha, Débora Navarro inicia una nueva etapa en su vida, en la que espera sumar herramientas y redes para seguir haciendo crecer su emprendimiento.

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