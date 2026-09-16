Coordinan acciones para fortalecer la protección costera frente a incendios forestales

El delegado presidencial de Cardenal Caro, Patricio Arenas, encabezó una importante reunión de coordinación junto al encargado provincial de emergencias de la repartición, Fabricio Cáceres, la directora provincial de CONAF y su equipo y el Anillo de Protección Costa.

Durante la jornada se abordaron distintas acciones orientadas a fortalecer la prevención y capacidad de respuesta frente a incendios forestales en la provincia, especialmente en el sector costero.

Uno de los principales temas fue la habilitación de la pista de aterrizaje de Coguil, con el objetivo de facilitar la carga de agua para apoyar el combate de incendios forestales que puedan afectar a la provincia y, particularmente, al territorio costero.

Asimismo, se avanzó en la coordinación para la instalación de una cámara de vigilancia de incendios forestales, iniciativa que se encuentra en conversación entre el Anillo de Protección Costa y la empresa Eurofire.

Actualmente se evalúa el sector más óptimo para su ubicación, buscando fortalecer la detección temprana y monitoreo de posibles emergencias.