Huachipato se quedó con la victoria 1-0 ante Coquimbo Unido en el imperial de La Cisterna

Huachipato se llevó la victoria por 0-1 ante el anfitrión, Coquimbo U., en el partido correspondiente a la fecha 21 del campeonato chileno. Sergio Núñez decidió el resultado del encuentro con un gol en el minuto 20 del segundo tiempo y le dio el triunfo a Huachipato.

El director técnico de Coquimbo U., Hernán Caputto, planteó una estrategia 4-3-3 con Diego Sánchez en el arco; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Benjamín Gazzolo y Juan Cornejo en la línea defensiva; Sebastián Galani, Alejandro Camargo y Pablo Rodríguez en el medio; y Cristian Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Jaime García se pararon con un esquema 3-5-2 con Christian Bravo bajo los tres palos; Cristian Toro, Nicolás Vargas y Rafael Caroca en defensa; Claudio Sepúlveda, Maicol León, Kevin Altez, Mario Briceño y Harold Antiñirre en la mitad de cancha; y Sergio Núñez y Maximiliano Rodríguez en la delantera.

El árbitro Nicolás Gamboa Reyes fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 29 puntos y en el décimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 28 unidades y ocupa el décimo segundo lugar en el torneo.

Cambios en Coquimbo Unido

61' 2T – Salió Alejandro Azócar por Luis Riveros

68' 2T – Salieron Luis Riveros por Lucas Pratto y Elvis Hernández por Manuel Fernández

86' 2T – Salió Juan Cornejo por Sebastián Cabrera

89' 2T – Salieron Alejandro Camargo por Facundo Pons y Pablo Rodríguez por Guido Vadalá

Amonestado en Coquimbo Unido:

34' 1T Elvis Hernández (Conducta antideportiva)

Cambios en Huachipato

59' 2T – Salió Maicol León por Carlos Herrera

67' 2T – Salieron Kevin Altez por Lionel Altamirano y Harold Antiñirre por Cris Martínez

Amonestados en Huachipato:

25' 1T Maicol León (Conducta antideportiva) y 12' 2T Mario Briceño (Conducta antideportiva)

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