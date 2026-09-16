Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Huachipato se quedó con la victoria 1-0 ante Coquimbo Unido en el imperial de La Cisterna

Todo lo que dejó el cruce entre Coquimbo Unido y Huachipato: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del campeonato chileno.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Huachipato se llevó la victoria por 0-1 ante el anfitrión, Coquimbo U., en el partido correspondiente a la fecha 21 del campeonato chileno. Sergio Núñez decidió el resultado del encuentro con un gol en el minuto 20 del segundo tiempo y le dio el triunfo a Huachipato.

El director técnico de Coquimbo U., Hernán Caputto, planteó una estrategia 4-3-3 con Diego Sánchez en el arco; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Benjamín Gazzolo y Juan Cornejo en la línea defensiva; Sebastián Galani, Alejandro Camargo y Pablo Rodríguez en el medio; y Cristian Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Jaime García se pararon con un esquema 3-5-2 con Christian Bravo bajo los tres palos; Cristian Toro, Nicolás Vargas y Rafael Caroca en defensa; Claudio Sepúlveda, Maicol León, Kevin Altez, Mario Briceño y Harold Antiñirre en la mitad de cancha; y Sergio Núñez y Maximiliano Rodríguez en la delantera.

El árbitro Nicolás Gamboa Reyes fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 29 puntos y en el décimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 28 unidades y ocupa el décimo segundo lugar en el torneo.

Cambios en Coquimbo Unido
  • 61' 2T – Salió Alejandro Azócar por Luis Riveros
  • 68' 2T – Salieron Luis Riveros por Lucas Pratto y Elvis Hernández por Manuel Fernández
  • 86' 2T – Salió Juan Cornejo por Sebastián Cabrera
  • 89' 2T – Salieron Alejandro Camargo por Facundo Pons y Pablo Rodríguez por Guido Vadalá
Amonestado en Coquimbo Unido:
  • 34' 1T Elvis Hernández (Conducta antideportiva)

Cambios en Huachipato
  • 59' 2T – Salió Maicol León por Carlos Herrera
  • 67' 2T – Salieron Kevin Altez por Lionel Altamirano y Harold Antiñirre por Cris Martínez
Amonestados en Huachipato:
  • 25' 1T Maicol León (Conducta antideportiva) y 12' 2T Mario Briceño (Conducta antideportiva)

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Independiente Riv. (M) y Atlético Tucumán están jugando: sin goles por ahora en la llave 3
2 minutos hace
EN VIVO: Comenzó el partido entre Botafogo y Grêmio: 0-0 en el inicio
4 minutos hace
Raphinha y João Cancelo se lucen en goleada 7-2de Barcelona
1 hora hace
EN VIVO: Independiente Riv. (M) y Atlético Tucumán están jugando: sin goles por ahora en la llave 3
2 minutos hace
EN VIVO: Comenzó el partido entre Botafogo y Grêmio: 0-0 en el inicio
4 minutos hace
Anuncios
793874_0
EN VIVO: Liga de Quito logra el empate 1-1 frente a Palmeiras
797866_0
EN VIVO: Atlético Mineiro es superior a Santos y lo vence por 2-1
Anuncios
Capital Emprendedor - La Churroneta Doñihue (1)
“Con Capital Emprendedor de Agrosuper espero aprender cosas nuevas y poder llevar mi producto a otras partes”
DSC_0581
Cruzada X el Empleo compromete accionar del Consejo Productivo Regional
Fiestas Patrias: ¿Qué normas regulan las fondas en Chile?
2 incendios
Labocar  realiza peritajes tras incendios estructurales en Pichilemu y Litueche
Anuncios
NOTA 2.1
Olivar refuerza llamado a prevenir accidentes durante Fiestas Patrias
922A6782
Más de 325 mil vehículos se desplazarían por O’Higgins durante Fiestas Patrias: autoridades refuerzan controles y seguridad vial
carne 3
Fiestas Patrias: Una carne contaminada no siempre se ve ni huele mal
luis pavez ohiggins
O’Higgins: Luis Pavez se perderá varias semanas por compleja lesión
VIVE1
«Vive el 18 en San Fer» apuesta por el reciclaje y el compromiso cero plástico
WhatsApp Image 2026-09-16 at 11.47.07
Dos domicilios destruidos y una persona fallecida dejó incendio en El Libertador en Rancagua.
Anuncios
Malware-Pantalla-Vehiculos
Descubren el primer malware dirigido a las pantallas inteligentes de los vehículos
1 autos eléctricos
Ventas de autos electrificados crecen 105% en Chile, pero ¿cuánto cuesta realmente mantener uno?
1 viaje auto del 18
Revisa esta checklist de revisión express para evitar fallas mecánicas y accidentes en la ruta durante el fin de semana largo del 18, 19 y 20 de septiembre.
793873_0
Se enfrentan Flamengo e Independiente del Valle por la llave 2
Anuncios
cavicam
“CaviCam”: Monitoreo hídrico en tiempo real para optimizar el riego en la fruticultura chilena
ESTERO QUIAHUE
Carta abierta: La cruda realidad de un atravieso del Estero Quiahue en Los Tricahues
ministra maria paz arzola
Volver el foco a los aprendizajes
EDITORIAL ok
Celebrar con responsabilidad: el valor de la prevención integral en Fiestas Patrias
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
BOCA_VS_PLATENSE_155
Boca Juniors sigue con vida a pesar de que empató 1-1São Paulo
Cerdo asado
Fiestas Patrias: Pollo y cerdo ganan espacio en las celebraciones dieciocheras gracias a su versatilidad y variedad de preparaciones
798292_2
Deportes Temuco rescató un empate agónico frente a Unión Española