Cruzada X el Empleo compromete accionar del Consejo Productivo Regional

En las instalaciones de Garcés Fruit en San Francisco de Mostazal, se llevó a cabo la cuarta sesión del Consejo Productivo Regional (CPR) de INACAP Sede Rancagua. El encuentro reunió a directivos de la casa de estudios junto ejecutivos y representantes de la empresa agroindustrial anfitriona, Codelco División El Teniente, Agrosuper, Cartocor y Corfo.

Durante la jornada se presentaron los avances logrados en la articulación entre la academia y el sector empresarial. Entre las iniciativas destacadas se incluyen pasantías a docentes y programas de capacitación, acciones orientadas a fortalecer la formación académica e impulsar la empleabilidad en los egresados.

Un punto destacado de la cuarta sesión fue la presentación de Daniela Kework, directora de Proyección Laboral de INACAP, quien expuso sobre la campaña «Cruzada X el Empleo». Esta iniciativa, liderada por la institución en conjunto con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), busca impulsar la empleabilidad nacional invitando a las empresas del país a publicar sus ofertas de prácticas y trabajo en la plataforma www.empleaxchile.cl, portal que ya se encuentra disponible para que la comunidad acceda a oportunidades laborales tanto en la Región de O’Higgins como a nivel nacional.

Durante su ponencia, Daniela Kework destacó el compromiso de las empresas socias de CPC de abrir empleos en diferentes áreas productivas, administrativas y comerciales, que permitan promover la reactivación laboral a nivel país. En este sentido respecto a su participación en el Consejo Productivo Regional INACAP Sede Rancagua destacó que “existe una muy buena voluntad de las empresas integrantes del Consejo Productivo Regional (CPR) a sumarse a la campaña y aperturar nuevas plazas laborales en sus instalaciones, ratificando con ello el compromiso no sólo con INACAP de colaborar en el desarrollo formativo de alumnos y exalumnos, sino que plenamente con la comunidad donde se insertan sus plantas productivas.”

El encuentro contó con la participación del director regional de Corfo O’Higgins, Andrés Mejías, quien dio a conocer la amplia oferta de instrumentos y programas de la institución en materia de emprendimiento e innovación.

Para Angelo Palazzi Lander, vicerrector de INACAP Sede Rancagua, la sesión celebrada en las instalaciones de Garces Fruit significó “la ratificación del compromiso de las empresas e instituciones participantes por consolidar y mantener una formación técnica y profesional de calidad, que responda efectivamente a las necesidades de la industria y con altos niveles de empleabilidad al primer año como lo hemos sostenido”. Asimismo, desatacó que“la voluntad corporativa de las empresas e instituciones que integran el Consejo Productivo Regional de INACAP Sede Rancagua de sumarse concretamente a la campaña “Emplea x Chile”, ratifica la sintonía que hemos tenido como academia con el empresariado local para fortalecer no solo la educación, sino también el crecimiento y bienestar de los territorios, donde el empleo juega un rol fundamental.»