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Descubren el primer malware dirigido a las pantallas inteligentes de los vehículos

El ataque aprovecha el sistema de actualización de las pantallas para instalar código malicioso de forma oculta, recopilar información técnica y realizar fraudes publicitarios.

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Ahora la pantalla de los vehículos se ha convertido en un nuevo lugar para desplegar un malware. Así lo indicaron desde la empresa internacional de ciberseguridad Kaspersky al descubrir el primer caso documentado de una amenaza diseñada para infectar estos dispositivos. La forma de hacerlo sería aprovechar su propio sistema de actualización para entrar de forma oculta, ejecutar fraude publicitario y recopilar información sin que el conductor lo advierta.

La amenaza fue creada específicamente para pantallas de autos que funcionan con Android. Una vez que logra entrar al dispositivo puede instalar otros programas maliciosos, mostrar anuncios sin autorización y generar fraude publicitario a gran escala.

El riesgo no es menor. Muchas de las pantallas que vienen instaladas en los vehículos, o que se agregan después, funcionan prácticamente como una tableta Android. Esto significa que también pueden ejecutar aplicaciones maliciosas diseñadas para ese sistema operativo. Además, aunque normalmente no almacenan grandes cantidades de información personal, muchas permanecen conectadas a Internet, utilizan tarjetas SIM y acceden a redes Wifi para funciones como mapas, navegación y actualizaciones. Esa conectividad las está convirtiendo en un nuevo punto de entrada para los ciberdelincuentes.

¿CÓMO ENTRA EL MALWARE?

El ataque aprovecha algo que cualquier conductor consideraría normal: una actualización del sistema de la pantalla. Los ciberdelincuentes lograron manipular el mecanismo de actualización de varios modelos de pantallas Android del proveedor DoFun para instalar malware sin que el usuario tuviera que descargar nada ni notara algo extraño.

DoFun asegura que ya corrigió la vulnerabilidad después de ser alertado por Kaspersky. El punto de entrada fue TWCore, una aplicación legítima que viene en estos dispositivos y se encarga, entre otras funciones, de gestionar sus actualizaciones.

Los atacantes manipularon ese canal para instalar de forma oculta un programa llamado JarService que podía funcionar en segundo plano sin mostrar ventanas, alertas ni señales visibles para el conductor. Una vez instalado, el malware podía recibir nueve tipos de instrucciones, entre ellas mostrar anuncios no deseados, generar fraude publicitario y descargar otros componentes maliciosos. También recopilaba información técnica del dispositivo, como el modelo de la pantalla, su resolución, la red Wifi a la que estaba conectada y su dirección física.

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Para evitar estas vulnerabilidades, los expertos recomiendan:

-Revise de dónde vienen las actualizaciones de la pantalla. Mantenga el sistema al día, pero instale únicamente actualizaciones proporcionadas por el fabricante o distribuidor oficial. Si su modelo presenta una alerta de seguridad, verifique si existe una corrección disponible y aplíquela cuanto antes.

-Prestar atención a comportamientos extraños. Anuncios que aparecen sin razón, aplicaciones desconocidas, mayor consumo de datos o cambios repentinos en el funcionamiento de la pantalla pueden ser señales de alerta. Si nota algo inusual, desconecte el dispositivo de Internet y consulte al fabricante o a un servicio técnico autorizado.

-Proteger los dispositivos que conecta al vehículo. Celulares y tabletas forman parte del mismo entorno digital y pueden intercambiar información con la pantalla.

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