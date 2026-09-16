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Detienen a hombre que circulaba en motocicleta con encargo vigente en Machalí

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Un detenido y una motocicleta recuperada dejó un procedimiento desarrollado por personal de Carabineros de servicio focalizado de la Subcomisaría Machalí. El procedimiento se inició cuando los funcionarios detectaron a un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta que mantenía un encargo vigente, ante lo cual se activó un seguimiento controlado por distintas calles de la comuna.

Tras un rápido y coordinado actuar policial, Carabineros logró interceptar al individuo, procediendo a su detención y a la recuperación de la motocicleta.

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