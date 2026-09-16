El Valle de Colchagua alza las copas: Santa Cruz celebra su identidad y el pulso profundo de nuestra despensa vitivinícola

Hay territorios donde la tierra no solo se cultiva; se narra, se bebe y se celebra. En el corazón de la Región de O’Higgins, Santa Cruz volvió a recordarnos por qué la comida y el vino son los ejes verticales y transversales que cruzan nuestra cultura y definen quiénes somos. Con una convocatoria masiva que reunió a vecinos, visitantes y caminantes de diversas latitudes, la comuna se convirtió una vez más en el epicentro nacional de una de las grandes insignias de nuestro patrimonio: el vino del Valle de Colchagua.

Más que una simple festividad, la jornada funcionó como un ejercicio democrático de comunidad en torno al producto local. Las calles y espacios de Santa Cruz se llenaron de vida con un relato multisensorial que incluyó gastronomía típica, artesanía de oficio, emprendedores locales y, por supuesto, la presencia ineludible de las viñas del valle, verdaderas guardianas del paisaje agrícola colchagüino.

Un hito que cruza saberes y voluntades

El corazón institucional y simbólico de la jornada tuvo su punto de partida en un vino de honor e hito inaugural que contó con la presencia del alcalde Yamil Ethit Romero junto a los concejales Juan Dutzan, Rossana González y Luis Mella. A ellos se sumaron la directora regional (s) de Sernatur, Natalia Berríos Martínez, y el director regional (s) de Indap, Humphrey Crawford Labrín.

Esta alianza público-privada reafirmó un compromiso urgente y necesario: seguir potenciando a Santa Cruz no solo como un destino turístico de escapada, sino como un territorio vitivinícola consolidado con identidad propia. La celebración fue posible gracias al trabajo asociativo junto a la Asociación de Viñas de Colchagua, la Red del Vino, Covicam y viñas independientes no asociadas, demostrando que cuando los productores y los actores locales unen fuerzas, el valor de la tradición trasciende con fuerza.

“En el Día Nacional del Vino, nuestra comuna lo celebró como corresponde este producto que se ha hecho tan conocido y reconocido a nivel nacional e internacional. Y en nuestra comuna, donde se hacen los mejores vinos tintos que salen al mundo, tuvimos una actividad con nuestros emprendedores locales, gastronomía, artesanía, las viñas independientes, los pequeños productores, Red del Vino, Covicam, las viñas de Colchagua, por supuesto, con espectáculos artísticos”, mencionó el alcalde Yamil Ethit de Santa Cruz.

Asimismo, la actividad contó con el apoyo del Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional, junto con el patrocinio de Sernatur O’Higgins.