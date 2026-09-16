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Exitoso Campeonato de Cueca FENATS en Rancagua

El frontis del Hospital Regional Dr. Franco Ravera Zunino fue el escenario que reunió a trabajadores, familiares y comunidad para disfrutar y celebrar nuestra cultura en el mes de la Patria.

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Como una demostración de celebrar nuestra cultura, tradiciones y bailes, se llevó a cabo el Campeonato de Cueca FENATS, donde trabajadores, familia y comunidad se unieron para disfrutaron de un compartir, en el marco de la celebración del Mes de la Patria.

Una jornada de alegría y compañerismo se vivió en las adyacencias del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino de Rancagua, donde estuvo presente la presidenta de Base del FENATS Nacional, Claudia Terán, quien en su discurso resaltó la importancia de este evento cultural, con la participación de los miembros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud.

Luego de animar a los trabajadores a seguir participando de las actividades en el mes de la Patria, para de esta manera, seguir generando espacios de participación, encuentro y celebración, Claudia Terán selló sus palabras al grito de “que viva la cueca, que viva Chile y que sigamos celebrando juntos nuestras tradiciones”.

Para dejar inaugurado oficialmente el Campeonato de Cueca, la presidenta del FENATS Nacional, se hizo acompañar del subdirector administrativo, Ricardo Martínez y la presidenta de FENATS Nacional Sexta Región, Cynthia Báez, así como también dirigentes y trabajadores, para proceder al respectivo corte de cinta.

Los encargados de evaluar a los participantes, que conformaron el jurado calificador fueron: Evelyn Bustamante, de Caja Los Andes; Lorna Fuentes, representante de RR.HH., Marcela Riquelme, asesora jurídica de la organización gremial; Teresa Carrasco, jefa del CAE; Zaira Gajardo Fernández y Juan Patricio Salas, representantes de Cueca Chora.

En esta oportunidad las parejas participaron en las categorías Junior, Adultos y general, quienes demostraron su talento, entusiasmo y amor por nuestro baile nacional.

El público asistente disfrutó de la música y el folclor chileno, con presentación del Grupo Folclórico de Coltauco, que se ganó los aplausos de los presentes.

Mientras los participantes tomaban un pequeño descanso, se aprovechó para poner a prueba a través de un concurso, el ingenio, creatividad y la improvisación de los payadores de la región, con el Concurso de Payas FENATS Nacional.

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El Campeonato de Cueca FENATS Nacional en su segunda edición se realizó en el frontis del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino de Rancagua. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
Momentos del corte de cinta para dejar inaugurado el Campeonato de Cueca FENATS Nacional en el Hospital de Rancagua. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
El jurado encargado de evaluar a los participantes del campeonato de cueca. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
Grupo Folclórico de Coltauco deleitó a los presentes con la música tradicional de nuestro país. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
La premiación de los ganadores del Campeonato de Cueca del FENATS. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
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