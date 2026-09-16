Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Fiestas Patrias: ¿cuánto saben los estudiantes sobre Chile?

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Por María Gabriela Huidobro, académica de la Facultad de Educación y Humanidades de la UNAB y la TEC de Monterrey.

Cada septiembre, Chile se llena de banderas, cuecas y ceremonias que evocan una historia compartida. Los colegios detienen sus actividades regulares no sólo para disfrutar de los días libres, sino para crear un ambiente de chilenidad. Sin embargo, la reiteración de algunas tradiciones nos lleva, muchas veces, a darlas por hechos, sin abrir espacio para cuestionar sus motivos y valorar su sentido. ¿Cuánto de la historia que las fiestas patrias celebran conocemos realmente?

La pregunta puede parecer menor, pero no lo es. Hablar hoy de patriotismo, identidad nacional o tradiciones a veces conduce a discusiones ideológicas. Para algunos, son conceptos asociados a posiciones políticas y se expresan de formas contrapuestas: desde el mundo popular o desde las élites. Para otros, son expresiones de un nacionalismo a revisar. Pero si trasladamos la discusión al ámbito de la educación escolar, el asunto puede plantearse en términos más elementales: ¿conocen los estudiantes la historia de su país? Y desde ahí, ¿saben valorarla?

En 2024, un estudio realizado con 409 estudiantes de III Medio de colegios de distintas dependencias y comunas de la Región Metropolitana arrojó resultados incómodos. Al pedirles que definieran a personajes históricos, sólo el 46% pudo explicar quién fue y qué hizo Bernardo O’Higgins. En el caso de José Miguel Carrera, la cifra descendió a 30%. E incluso cuando un personaje, su nombre o retrato resultaban familiares, ese reconocimiento no se tradujo en conocimiento. El rostro de O’Higgins, por ejemplo, fue identificado por 72% de los estudiantes, pero sólo una parte pudo explicar su papel histórico.

No se trata de añorar una escuela en la que aprender historia significaba repetir fechas, nombres y batallas. Durante décadas, la enseñanza de la disciplina fue criticada por su carácter memorístico. Basta recordar cómo muchos tuvimos que preparar la Prueba de Aptitud Académica (PAA) repasando el manual titulado La Trutruca. Las reformas curriculares más recientes buscaron, con razón, desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, el análisis y la comprensión de procesos históricos. El problema, sin embargo, es que al optar entre dos alternativas que parecían antitéticas, los contenidos pasaron a ocupar un lugar muy secundario. Los resultados de la investigación mencionada lo demuestran: se abrió una brecha entre reconocer y comprender. Algunos nombres sobreviven, pero se ha debilitado el conocimiento sobre las personas, acontecimientos y procesos que les dieron sentido.

El problema no es que las nuevas generaciones hayan perdido la capacidad de retener datos. La cuestión de fondo es que no se puede pensar históricamente sobre lo que se desconoce. Para comparar fuentes, interpretar procesos, cuestionar relatos o comprender cómo una sociedad llegó a ser lo que es, necesitamos disponer de un conocimiento sobre el pasado. El pensamiento crítico no ocurre en el vacío.

Esa habilidad es también relevante para pensar el presente y proyectar el futuro. Cuando el pensamiento crítico se forma en relación con el pasado, entendido en su condición histórica como aquello cuyo impacto permite comprender nuestro propio tiempo, adquirimos también altura de miras y una mejor capacidad para valorar aquello que somos. Sin una perspectiva temporal amplia, el presente se convierte en la única medida de relevancia.

Anuncios

Por eso, enseñar la historia de Chile no significa inculcar una interpretación única o exigir adhesión a un relato oficial, sino entregar a las nuevas generaciones un patrimonio común desde el cual puedan discutir, disentir y reflexionar. Las tradiciones patrias cumplen, en este sentido, una función que trasciende las diferencias políticas circunstanciales para la construcción de nuestra identidad y la formación de ciudadanía. Una bandera, un himno, o el recuerdo de quienes participaron en la formación de la República son expresiones de una memoria colectiva que puede contribuir a fortalecer nuestro sentido de sociedad.

La escuela tiene un rol fundamental en ello. No debe decirnos qué tenemos que pensar sobre nuestro pasado, pero sí debe procurar que no lo olvidemos.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Independiente Riv. (M) y Atlético Tucumán están jugando: sin goles por ahora en la llave 3
2 minutos hace
EN VIVO: Comenzó el partido entre Botafogo y Grêmio: 0-0 en el inicio
4 minutos hace
Raphinha y João Cancelo se lucen en goleada 7-2de Barcelona
1 hora hace
EN VIVO: Independiente Riv. (M) y Atlético Tucumán están jugando: sin goles por ahora en la llave 3
2 minutos hace
EN VIVO: Comenzó el partido entre Botafogo y Grêmio: 0-0 en el inicio
4 minutos hace
Anuncios
793874_0
EN VIVO: Liga de Quito logra el empate 1-1 frente a Palmeiras
797866_0
EN VIVO: Atlético Mineiro es superior a Santos y lo vence por 2-1
Anuncios
Capital Emprendedor - La Churroneta Doñihue (1)
“Con Capital Emprendedor de Agrosuper espero aprender cosas nuevas y poder llevar mi producto a otras partes”
DSC_0581
Cruzada X el Empleo compromete accionar del Consejo Productivo Regional
Fiestas Patrias: ¿Qué normas regulan las fondas en Chile?
2 incendios
Labocar  realiza peritajes tras incendios estructurales en Pichilemu y Litueche
Anuncios
NOTA 2.1
Olivar refuerza llamado a prevenir accidentes durante Fiestas Patrias
922A6782
Más de 325 mil vehículos se desplazarían por O’Higgins durante Fiestas Patrias: autoridades refuerzan controles y seguridad vial
carne 3
Fiestas Patrias: Una carne contaminada no siempre se ve ni huele mal
luis pavez ohiggins
O’Higgins: Luis Pavez se perderá varias semanas por compleja lesión
VIVE1
«Vive el 18 en San Fer» apuesta por el reciclaje y el compromiso cero plástico
WhatsApp Image 2026-09-16 at 11.47.07
Dos domicilios destruidos y una persona fallecida dejó incendio en El Libertador en Rancagua.
Anuncios