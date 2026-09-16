Fiestas Patrias: Una carne contaminada no siempre se ve ni huele mal

Asados, empanadas y choripanes forman parte de las celebraciones de Fiestas Patrias, pero dejarlos varias horas fuera del refrigerador, interrumpir la cadena de frío o utilizar los mismos utensilios para alimentos crudos y cocidos puede favorecer enfermedades transmitidas por alimentos.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, estos cuadros suelen provocar diarrea, vómitos y dolor abdominal, aunque en los casos más graves pueden derivar en complicaciones como sepsis. Las carnes contaminadas pueden transmitir microorganismos como Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter y Clostridium perfringens.

La Dra. Carolina Figueroa, gastroenteróloga del Centro Médico Nueva Estoril, explica que una de las principales complicaciones es la deshidratación, especialmente cuando la diarrea o los vómitos son intensos.

Los niños pequeños, las personas mayores, las embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas y quienes tienen sus defensas disminuidas presentan un mayor riesgo de evolucionar de manera grave.

El olor y el color no siempre advierten el peligro

Un olor desagradable, una superficie viscosa, un envase inflado, la presencia de moho o cambios llamativos de color son motivos para desechar una carne. Sin embargo, que mantenga una apariencia normal no permite confirmar que sea segura.

“Una carne contaminada puede conservar un aspecto, olor y color aparentemente normales. Por lo tanto, no es seguro probarla para decidir si está en buen estado. Ante la duda sobre su origen o conservación, lo más prudente es desecharla”, advierte la Dra. Figueroa.

La prevención comienza al momento de comprar. Salud Responde recomienda adquirir carnes en establecimientos autorizados, mantenerlas refrigeradas a menos de 5 °C, no mezclar productos crudos con cocidos y evitar que los alimentos preparados permanezcan más de dos horas a temperatura ambiente.

Estas indicaciones coinciden con las recomendaciones de inocuidad difundidas para Fiestas Patrias por ACHIPIA y con las cinco claves de la Organización Mundial de la Salud (OMS): mantener la higiene, separar alimentos crudos y cocidos, cocinar completamente, conservarlos a temperaturas seguras y utilizar agua y materias primas confiables.

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“Mi principal recomendación es mantener una cadena de seguridad desde la compra hasta el consumo: adquirir carnes en lugares autorizados, conservarlas refrigeradas, lavarse las manos, separar los utensilios y superficies utilizados para alimentos crudos y cocidos, y cocinar completamente la carne”, sostiene la gastroenteróloga.

¿Indigestión o intoxicación?

No todos los malestares que aparecen después de una comida abundante corresponden necesariamente a una intoxicación alimentaria.

La indigestión suele relacionarse con comidas abundantes, grasas, alcohol o alimentos irritantes, y puede manifestarse como pesadez, distensión abdominal, acidez o náuseas leves.

Una intoxicación resulta más probable cuando aparecen diarrea repetida, vómitos importantes, fiebre, cólicos intensos o cuando varias personas que consumieron lo mismo presentan síntomas similares.

Se debe buscar atención médica frente a dolor intenso o persistente, sangre en las deposiciones o vómitos, fiebre alta, vómitos que impidan beber líquidos, confusión, desmayo, debilidad marcada o signos de deshidratación, como boca seca, mareos y orina escasa u oscura.

“La intensidad, la evolución y la presencia de señales de alarma son más importantes que intentar identificar la causa en casa”, concluye la Dra. Figueroa.

Cinco claves para prevenir intoxicaciones durante el 18

Durante las celebraciones de Fiestas Patrias, las recomendaciones de seguridad alimentaria pueden resumirse en cinco acciones:

Comprar carnes y otros alimentos en establecimientos autorizados.

Mantener la cadena de frío y refrigerar adecuadamente los alimentos.

Separar los alimentos crudos de los cocidos , incluyendo utensilios y superficies.

, incluyendo utensilios y superficies. Cocinar completamente las carnes.

Evitar que los alimentos preparados permanezcan durante varias horas a temperatura ambiente.

La principal advertencia es que la apariencia, el olor y el color no bastan para determinar si una carne es segura. Una adecuada manipulación, conservación y cocción son fundamentales para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos durante las celebraciones.