Gloria Llamín representa a Chile en Mundial por Equipos Tenis Silla de Ruedas

La deportista de Requínoa, Gloria Llamín, es una de las representantes nacionales en el Mundial por Equipos Tenis de Silla de Ruedas que se desarrolla hasta el próximo sábado en Orlando, Estados Unidos.

Llamín (66 del Mundo), integrante del Team ParaChile, competirá en el Open femenino junto a Macarena Cabrillana (19ª) y en su primera ronda enfrentará a Brasil, que estará representado por Vitoria Miranda (26ª), Jade Lanai (45ª) y Meirycoll Duval (43ª).

Recordemos que, esta dupla nacional, brilló en los recientes Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. Si Chile supera la serie, su rival en cuartos de final será Japón.

Otros representantes

En Open masculino, Alexander Cataldo (16º), Brayan Tapia (24º) y Jaime Sepúlveda (88º) se medirán ante Francia, selección que suma seis títulos mundiales. El conjunto europeo estará integrado por Stephane Houdet (6º), Guilhem Laget (29º), Geoffrey Jasiak (35º) y Nicolás Charrier (31º). Ambos equipos se enfrentaron en las semifinales del Mundial 2025, instancia en la que Chile se impuso por 2-0. En caso de avanzar, España será su rival en la siguiente ronda.

En Quad masculino, Francisco Cayulef (10º) y Diego Pérez (16º), campeones mundiales en 2024, debutarán ante Gran Bretaña. El equipo británico contará con Andy Lapthorne (8º), Gregory Slade (12º) y Oliver Cox (29º), y suma tres títulos mundiales. Si Chile supera esta serie, enfrentará al ganador del duelo entre Países Bajos y Estados Unidos.

El torneo contará con la participación de ocho países en Quad masculino y once naciones en las categorías Open masculina y femenina.