Gultro conmemoró Fiestas Patrias con tradicional desfile y acto cívico

Con la participación de familias, organizaciones sociales, clubes deportivos e instituciones, el sector de Gultro conmemoró las Fiestas Patrias con su tradicional Acto Cívico y Desfile, realizado en el Estadio Gultro y organizado por el Colegio Gultro y la comunidad.

La actividad contó con la participación de las bandas Santa Cecilia de Olivar, Escuela Premilitar Lautaro y Banda de Guerra del Colegio Gultro, que acompañaron el paso de las distintas delegaciones.

El desfile fue encabezado por la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero, junto a integrantes del Concejo Municipal. La jefa comunal destacó que “estas celebraciones nos permiten reencontrarnos como comunidad y valorar nuestras tradiciones”.

La jornada permitió fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de Gultro, en una celebración marcada por la participación de la comunidad.