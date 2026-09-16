HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Te sentirás muy fuerte a nivel profesional; lucharás con determinación para mejorar tu futuro, incluso para jugártela con un cambio de puesto. Centra tu atención en una sola cosa para disfrutarla enteramente. No abarques más de lo que realmente puedes.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te mostrarás superficial ante los desconocidos, pero en el fondo detestas la hipocresía y en la intimidad eres muy sensible, romántico y sensual. La imaginación puede proporcionarte buenos momentos en el terreno sexual. Harás esfuerzos por mejorar tu aspecto físico.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Alguno de tus amigos podrá prestarte la ayuda que necesitas para redondear presupuesto. Puede aparecer una oferta de trabajo que solucione en parte tus problemas económicos. Debes intensificar tu vida social, sobre todo estos días que tu atractivo se dispara.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los cambios en tu vida se suceden de forma vertiginosa y no das crédito a tantos movimientos en tu entorno, pero, aunque se encuentres aturdido, pronto comprenderás que estos cambios te benefician.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Poco a poco vas dulcificando tu carácter y controlando tus iras. Notarás que esta nueva actitud, unida a tu sentido de la amistad, cambiará tus relaciones sociales y accederás a ambientes que pensabas vetados para ti.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Llegan noticias de una persona a la que dejaste de ver hace muchos años por medio de un nuevo compañero de trabajo. Te hará ver que eres demasiado dejado con las amigos, y que si no pones más de tu parte acabarás perdiéndolos.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Te dedicarás a los demás por completo, pero esto te hará sentirte feliz, porque serán personas muy queridas. Tus relaciones personales se encuentran en el mejor momento posible, aprovéchalo, pero no descuides tus propias inquietudes.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

El trabajo dará un giro importante y tendrás que ponerte las pilas antes de perder lo conseguido. Si solucionas estos incidentes, tu puesto estará más asentado que nunca. Lucha por lo que es tuyo ahora que eres fuerte en la empresa.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Necesitarás toda tu atención y perseverancia para sacar adelante el trabajo. Tu estado de concentración está muy por debajo de lo que te gustaría, y debes encontrar una solución. Si te piden dinero prestado, piénsalo dos veces antes de decidirte.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Conocerá a personas nuevas que te empujarán a un nuevo e interesante proyecto. Analiza los pros y contras antes de decidirte, pero sobre todo mira por tus propios intereses, no de dejes embaucar por supuestas ventajas para todos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Mientras ordenas tus cosas encontrarás objetos que te llevarán a una etapa de tu vida a la que no sueles prestar la mínima atención, y sin embargo, hoy, este recuerdo, te va a dar la clave para descubrir por qué eres como eres en algunos aspectos de tu vida.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Puede que te comportes de una manera injusta con un familiar. Intenta solucionar las cosas para que te sientas mejor. Puede llegarte una suma de dinero con la que no contabas. Empléalo usando la cabeza y solucionando problemas.