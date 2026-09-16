Jardín Infantil Cajita Musical: el espacio que cuida y educa a los hijos de quienes trabajan en el Hospital de Santa Cruz

Mientras en los distintos servicios del Hospital de Santa Cruz los funcionarios desarrollan diariamente su labor, a pocos minutos del establecimiento existe un espacio donde otros protagonistas también comienzan su jornada: niños y niñas que llegan acompañados por sus madres y padres para ser recibidos por un equipo que los cuida, educa y acompaña durante sus primeros años de vida.

Es la Unidad Educativa Cajita Musical, que actualmente funciona como sala cuna y que atiende a siete niños y niñas, de entre cinco meses y un año y ocho meses, con una capacidad máxima de 12 menores debido a las características de su actual infraestructura.

Su propósito va mucho más allá del cuidado. El equipo trabaja en educación integral, formación de hábitos, estimulación y experiencias de aprendizaje orientadas al desarrollo cognitivo, psicomotriz y emocional de los niños.

“Somos una unidad de apoyo al Hospital de Santa Cruz y entregamos atención integral a nuestros niños, hijos de los funcionarios del hospital, durante sus jornadas de trabajo”, explica la tía Nancy Carolina Abarca Gutiérrez, educadora de párvulos y encargada de la unidad.

Una historia que comenzó dentro del hospital

La historia de Cajita Musical está estrechamente ligada al Hospital de Santa Cruz. Con cerca de seis décadas de existencia, durante muchos años funcionó dentro de las antiguas dependencias del establecimiento, atendiendo a niños desde los tres meses y hasta los cinco años.

Abarca conoce esa historia desde una perspectiva particularmente especial: antes de convertirse en educadora de párvulos y funcionaria del hospital, fue alumna de la propia sala cuna y jardín infantil.

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“Yo soy hija de funcionaria, que ya jubiló hace años, entonces fui alumna de esta sala cuna y jardín infantil. Yo creo que debe tener como 60 años de antigüedad”, relata.

Con la construcción del actual hospital, la unidad debió abandonar sus dependencias en 2008. Después de pasar por distintos espacios, en 2014 llegó a su actual ubicación, donde las condiciones físicas terminaron limitando la cantidad de niños que puede recibir.

Hoy el equipo está conformado por dos educadoras de párvulos, tres técnicos en atención de párvulos y una auxiliar de servicio.

“El niño aprende jugando”, destaca Abarca. Por eso, junto con las experiencias educativas planificadas, se generan espacios de interacción y juego autónomo, donde los niños pueden explorar, descubrir sus intereses y relacionarse con sus pares.

Educar con amor y acompañar a las familias

Para el equipo, trabajar con niños durante sus primeros años de vida implica una responsabilidad que trasciende la rutina diaria. “Los primeros años de vida de un ser humano está el desarrollo del cerebro, están las primeras interacciones. Nosotros estamos influyendo en todo eso”, explica la educadora.

El trabajo incorpora aprendizaje, afecto, apego y reconocimiento de las emociones. Una de las herramientas utilizadas es un dado de las emociones, que permite a los niños identificar distintas expresiones y comenzar a reconocer aquello que sienten.

Pero la experiencia educativa no termina en las puertas del jardín. Las familias tienen un rol activo y participan en celebraciones, actividades, disfraces y experiencias que incluso pueden continuar en el hogar.

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Esa participación es valorada por quienes utilizan diariamente este espacio. Roxana Andrea Urzúa Labraña, enfermera de la Unidad de Pabellón y madre de Sofía, de un año y nueve meses, conoce de primera mano ese aporte. “Es espectacular. Es una gran ayuda porque nosotros podemos trabajar tranquilos. El horario que tienen nos acomoda a nuestro horario de trabajo”, afirma.

Para la funcionaria, la tranquilidad es fundamental: “Si no lo tuviera no podría trabajar. Es como el lugar donde puedo dejar a mi hija en este momento. No tengo más redes de apoyo y, además, está la tranquilidad de trabajar segura de que ella está bien”.

También destaca el vínculo con las educadoras y técnicos. “Las tías son muy preocupadas, muy amorosas. De verdad que a uno le da la confianza de ir a trabajar tranquilo”.

Un vínculo permanente con el hospital

Aunque actualmente funciona fuera de las dependencias del establecimiento, Cajita Musical mantiene una relación permanente con la comunidad hospitalaria. “Nos involucramos con el hospital, con los funcionarios y con los usuarios”, explica Abarca.

Para el director del Hospital de Santa Cruz, Dr. Sebastián Urzúa, este trabajo convierte al jardín en una pieza fundamental para el funcionamiento de la comunidad hospitalaria porque “efectivamente aborda un tema tan sensible, que es el cuidado de los hijos e hijas de nuestros funcionarios y funcionarias”, destaca.

El desafío de volver al hospital

Actualmente, el principal desafío de la unidad es recuperar un espacio propio dentro del Hospital de Santa Cruz. La iniciativa considera un terreno destinado para este propósito y ha sido impulsada por la dirección del hospital.

Para Abarca, concretar este proyecto “sería mi sueño, antes de dejar mis labores de educadora de párvulos, ver la reposición de nuestro jardín infantil dentro del hospital”, confiesa.

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Para el director del hospital, avanzar en esta iniciativa es relevante tanto por las condiciones de infraestructura como por el bienestar de los funcionarios. “Contar con un jardín infantil resulta primordial y fundamental en el quehacer de nuestros funcionarios y funcionarias. Porque detrás de cada funcionario que llega a su jornada laboral con la tranquilidad de saber que su hijo está bien cuidado existe un equipo que acompaña, educa y contiene”, postula.

Después de cerca de 60 años de historia, Cajita Musical continúa siendo parte de la vida del Hospital de Santa Cruz. Un espacio donde se cuida a quienes son más importantes para quienes cuidan a los demás y donde, generación tras generación, un equipo de educadoras y técnicos demuestra que acompañar los primeros años de vida también es una forma de cuidar a toda la comunidad hospitalaria.