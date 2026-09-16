Labocar  realiza peritajes tras incendios estructurales en Pichilemu y Litueche

Equipos especializados del Departamento Labocar O’Higgins de Carabineros se desplegaron durante las últimas horas en las comunas de Pichilemu y Litueche, con el objetivo de desarrollar diversas diligencias investigativas tras la ocurrencia de incendios estructurales.

De acuerdo con los antecedentes entregados, en ambos siniestros no se registraron personas lesionadas. En el caso de Pichilemu, el fuego afectó a un local comercial ubicado al interior de la galería La Gruta, en plena Avenida Costanera.

La oportuna intervención de Bomberos permitió controlar la emergencia y evitar que las llamas se propagaran hacia los locales comerciales colindantes.

En tanto, personal especializado de Labocar se encuentra desarrollando métodos científicos, peritajes y análisis técnico-forenses en los lugares afectados, con la finalidad de establecer el origen y la dinámica de ambos incendios. Una vez concluida la investigación el informe respectivo será remitido al Ministerio Público.