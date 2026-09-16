Liga de Quito y Palmeiras se miden por la llave 3

Palmeiras llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a las Semifinales, mientras que LDU Quito no querrá perder su oportunidad cuando hoy se enfrenten en la Casa Blanca. El partido por la llave 3 de la Copa Libertadores comenzará a las 19:00 horas.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y fue Palmeiras quien ganó 1 a 0.

Wilmar Roldán Pérez es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril)

: Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)

: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril) Fase de Grupos : Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril)

: Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril) Fase de Grupos : Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)

: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo) Fase de Grupos : Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo)

: Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo) Fase de Grupos : Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo)

: Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo) Octavos de Final : Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto)

: Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto) Octavos de Final : Liga de Quito 0 vs Mirassol 0 (5-4 en penales a favor de Liga de Quito) (20 de agosto)

: Liga de Quito 0 vs Mirassol 0 (5-4 en penales a favor de Liga de Quito) (20 de agosto) Cuartos de Final: Palmeiras 1 vs Liga de Quito 0 (9 de septiembre)

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril)

: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril) Fase de Grupos : Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril)

: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril) Fase de Grupos : Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)

: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril) Fase de Grupos : Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo)

: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo) Fase de Grupos : Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)

: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo) Fase de Grupos : Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo)

: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo) Octavos de Final : Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)

: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto) Octavos de Final : Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto)

: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto) Cuartos de Final: Palmeiras 1 vs Liga de Quito 0 (9 de septiembre)

Horario Liga de Quito y Palmeiras, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

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