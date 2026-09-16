Más de 325 mil vehículos se desplazarían por O’Higgins durante Fiestas Patrias: autoridades refuerzan controles y seguridad vial

Más de 325 mil vehículos se proyecta que circulen por la Región de O’Higgins durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias, escenario que llevó a las autoridades regionales y servicios públicos a reforzar las medidas de fiscalización, seguridad vial y prevención.

El despliegue intersectorial fue presentado en el Terminal de Buses O’Higgins de Rancagua, donde representantes de distintas instituciones dieron a conocer las acciones que se implementarán antes, durante y después de las celebraciones.

El objetivo es resguardar los desplazamientos tanto en los terminales de transporte como en las principales rutas de la región, además de prevenir accidentes y responder ante eventuales situaciones de emergencia o congestión.

Fiscalización a buses y conductores

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Julio Gutiérrez, informó que se realizarán revisiones al estado de los buses y a las condiciones de los conductores, tanto en los terminales como en la vía pública.

Asimismo, señaló que se reforzará la red de semáforos, con monitoreo especial en sectores de centros comerciales y en los caminos que conectan con la costa.

La autoridad llamó a los conductores a extremar las medidas de seguridad durante los desplazamientos.

“Hacer un llamado por nuestra parte a los conductores a mantener una conducta responsable al momento de viajar, respetar los límites de seguridad, a usar el cinturón de seguridad y, por cierto, si viajan con niños, también a usar los elementos de retención infantil”, enfatizó.

Carabineros desplegará servicios en las 33 comunas

En materia policial, Carabineros dispondrá de un servicio especial que abarcará las 33 comunas de la Región de O’Higgins.

La prefecta de la Prefectura de Colchagua, coronel Oriana Fuente Alba Valdés, informó que el despliegue se desarrollará antes, durante y después de las festividades.

El operativo considera no solo las rutas principales, sino también fondas, ramadas, desfiles y otras actividades cívicas con alta afluencia de público, con el objetivo de contribuir a la prevención de accidentes viales.

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Seguridad ciudadana y prevención

Desde la Seremi de Seguridad Pública, Nicolás Muñoz recordó la vigencia de la campaña preventiva “Ojo al charqui”, orientada a reforzar las medidas de autoprotección durante estas fechas.

Entre las recomendaciones se encuentran realizar compras exclusivamente en el comercio establecido, planificar las salidas, resguardar los hogares y utilizar estacionamientos con vigilancia.

Fiscalización a conductores profesionales

El ámbito laboral también fue incorporado al operativo. La seremi del Trabajo y Previsión Social, Carmen Gloria Manríquez, destacó que “la seguridad vial parte respetando los derechos laborales”.

A través de la Dirección del Trabajo se han instruido fiscalizaciones a nivel nacional que contemplan tanto el feriado irrenunciable como el cumplimiento de los tiempos de descanso en los servicios interurbanos que superen las cinco horas de conducción.

Las denuncias ciudadanas ante eventuales incumplimientos pueden canalizarse a través de los canales oficiales de la institución.

Cuesta de Chada estará habilitada

En materia de infraestructura y conectividad, el seremi de Obras Públicas en O’Higgins, Carlos Astudillo Briones, confirmó la habilitación al 100% de la Cuesta de Chada, como una alternativa para desahogar el flujo de la Ruta 5 Sur.

Respecto de la Carretera de la Fruta, el seremi informó que los trabajos de reparación serán paralizados durante el fin de semana para favorecer una transitabilidad segura y expedita.

Además, las cuadrillas de vialidad y de las rutas concesionadas se mantendrán operativas para atender eventuales obstrucciones.

“Tolerancia Cero” reforzará controles por alcohol y drogas

La prevención del consumo de alcohol y drogas al volante también forma parte del despliegue.

El director subrogante de SENDA, Pablo Leiva, informó que el operativo “Tolerancia Cero” se encuentra desplegado en distintas comunas de la región bajo la consigna “Prevenir o lamentar”.

El llamado es a elegir un conductor designado o utilizar medios de transporte alternativos cuando exista consumo de alcohol, con el objetivo de evitar accidentes y sus consecuencias.

Derechos de los pasajeros

En materia de protección de los usuarios del transporte, el director regional del SERNAC, Ignacio Tello, recordó que las normas aplicables al transporte urbano e interurbano se encuentran vigentes durante estas fechas.

Entre ellas mencionó la prohibición de la sobreventa de pasajes y el derecho a retracto hasta cuatro horas antes de la salida del bus, con devoluciones que parten desde el 85% del valor.

También recordó que las empresas deben responder por el equipaje extraviado o dañado hasta por un monto de $360.000, o por el total correspondiente en caso de haber sido declarado formalmente antes de abordar.

Más de 150 mil vehículos desde Santiago hacia el sur

En las autopistas concesionadas, la gerente comercial de Ruta del Maipo, Loreto Arenas, detalló que se espera la salida de más de 150 mil vehículos desde Santiago hacia el sur por el peaje Nueva Angostura.

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Para mitigar los posibles atochamientos, informó que se implementará la medida denominada “Peaje a Luca” el jueves 17, entre las 07:00 y las 13:00 horas, y el domingo 20, entre las 07:00 y las 12:00 horas, en ambos sentidos.

A ello se sumarán restricciones y rebajas del 50% en la tarifa de camiones durante las madrugadas del jueves y viernes.

Llamado a planificar los viajes

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con prudencia, respetar las normas de tránsito y evitar el uso de las bermas ante eventuales congestiones.

Con una proyección de más de 325 mil vehículos circulando por la región durante el fin de semana largo, el llamado apunta a planificar los desplazamientos y adoptar medidas de seguridad para reducir los riesgos en las rutas y disfrutar de las celebraciones de Fiestas Patrias.