O’Higgins: Luis Pavez se perderá varias semanas por compleja lesión

El pasado domingo se le vio salir desde el estadio Bicentenario de La Florida con una bota ortopédica y asistido por el delantero Arnaldo Castillo. Previamente, en los últimos del partido, el defensor Luis Pavez recibió una fea falta por parte del audino Favian Loyola, hecho que derivó en la expulsión de su rival.

Con el paso de los días, y exámenes médicos posteriores, se ratificó la gravedad de su lesión. El lateral sufrió un esguince grado 3 en su tobillo izquierdo, complicación médica que lo tendrá varias semanas fueras de las canchas.

Sin Pavez, que debe entrar ahora en un proceso kinésico de recuperación, la plaza por la banda zurda podría ser utilizada por Leandro Díaz, especialmente a contar del jueves próximo cuando O’Higgins reciba a Deportes Santa Cruz por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.