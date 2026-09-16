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Olivar refuerza llamado a prevenir accidentes durante Fiestas Patrias

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En el Colegio María Villalobos Arteaga se desarrolló la campaña “Volantín Seguro 2026”, impulsada por CGE y que busca prevenir accidentes asociados a la práctica de encumbrar volantines durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

La jornada reunió a autoridades comunales, representantes del área de educación, docentes y estudiantes, quienes conocieron recomendaciones para desarrollar esta actividad de manera segura.

Entre las principales medidas se encuentra encumbrar volantines lejos de cables y postes eléctricos, no utilizar hilo curado y nunca intentar recuperar volantines atrapados en el tendido eléctrico.

La alcaldesa María Estrella Montero señaló que “queremos que nuestras familias disfruten estas Fiestas Patrias, siempre poniendo la seguridad en primer lugar”.

Desde el municipio reiteraron el llamado a conversar con niños, niñas y jóvenes sobre estos riesgos y promover celebraciones responsables.

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