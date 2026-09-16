Programa 4 a 7 celebró las Fiestas Patrias con jornada costumbrista en Gultro

Una jornada marcada por las tradiciones, la música y la convivencia familiar se realizó en el Liceo de Gultro, en el marco de una Fiesta Costumbrista organizada junto al Programa 4 a 7 de SERNAMEG O’Higgins, ejecutado por la Municipalidad de Olivar.

Niños, niñas, adolescentes y sus familias disfrutaron de cuecas, música, comidas típicas y distintas expresiones de la cultura nacional.

En representación de la alcaldesa participó el director de Desarrollo Comunitario, Juan Pablo Moya, junto a concejales, representantes del establecimiento y el equipo del Programa 4 a 7.

La alcaldesa María Estrella Montero valoró la actividad, señalando que “estos espacios permiten que nuestros niños y jóvenes conozcan y mantengan vivas nuestras tradiciones”.

La jornada se convirtió así en una instancia de encuentro para las familias participantes y la comunidad educativa.