Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Programa 4 a 7 celebró las Fiestas Patrias con jornada costumbrista en Gultro

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Una jornada marcada por las tradiciones, la música y la convivencia familiar se realizó en el Liceo de Gultro, en el marco de una Fiesta Costumbrista organizada junto al Programa 4 a 7 de SERNAMEG O’Higgins, ejecutado por la Municipalidad de Olivar.

Niños, niñas, adolescentes y sus familias disfrutaron de cuecas, música, comidas típicas y distintas expresiones de la cultura nacional.

En representación de la alcaldesa participó el director de Desarrollo Comunitario, Juan Pablo Moya, junto a concejales, representantes del establecimiento y el equipo del Programa 4 a 7.

La alcaldesa María Estrella Montero valoró la actividad, señalando que “estos espacios permiten que nuestros niños y jóvenes conozcan y mantengan vivas nuestras tradiciones”.

La jornada se convirtió así en una instancia de encuentro para las familias participantes y la comunidad educativa.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Benfica avanza en el marcador y le gana a Milan 1 a 0
2 minutos hace
EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Hapoel Beer-Sheva y Dinamo Zagreb por la fecha 1 de la Europa League
2 minutos hace
EN VIVO: Sturm Graz se impone ante Stade Rennes con un marcador 1-0 en el estadio Stadion Graz-Liebenau
3 minutos hace
EN VIVO: Benfica avanza en el marcador y le gana a Milan 1 a 0
2 minutos hace
EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Hapoel Beer-Sheva y Dinamo Zagreb por la fecha 1 de la Europa League
2 minutos hace
Anuncios
922A6782
Más de 325 mil vehículos se desplazarían por O’Higgins durante Fiestas Patrias: autoridades refuerzan controles y seguridad vial
carne 3
Fiestas Patrias: Una carne contaminada no siempre se ve ni huele mal
Anuncios
NOTA 3.1
14 agricultores de Olivar reciben más de $16 millones para impulsar sus emprendimientos
NOTA 1.3
Gultro conmemoró Fiestas Patrias con tradicional desfile y acto cívico
VIVE1
«Vive el 18 en San Fer» apuesta por el reciclaje y el compromiso cero plástico
WhatsApp Image 2026-09-16 at 11.47.07
Dos domicilios destruidos y una persona fallecida dejó incendio en El Libertador en Rancagua.
Anuncios
1 viaje auto del 18
Revisa esta checklist de revisión express para evitar fallas mecánicas y accidentes en la ruta durante el fin de semana largo del 18, 19 y 20 de septiembre.
793873_0
Se enfrentan Flamengo e Independiente del Valle por la llave 2
797867_0
MC Torque se enfrentará ante Cienciano por la llave 4
dia del vino 1
El Valle de Colchagua alza las copas: Santa Cruz celebra su identidad y el pulso profundo de nuestra despensa vitivinícola
793874_0
Liga de Quito y Palmeiras se miden por la llave 3
ESTERO QUIAHUE
Carta abierta: La cruda realidad de un atravieso del Estero Quiahue en Los Tricahues
Anuncios