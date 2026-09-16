Revisa esta checklist de revisión express para evitar fallas mecánicas y accidentes en la ruta durante el fin de semana largo del 18, 19 y 20 de septiembre.

En los días de Fiestas Patrias en Chile se vive uno de los movimientos vehiculares más grandes del año: cada 18 de septiembre, más de un millón de autos toman la carretera en pocas horas, generando la combinación perfecta para que fallas mecánicas menores, y perfectamente evitables, se conviertan en algo más grave.

Frenos que fallan por pastillas gastadas, aceite que no se cambió a tiempo, niveles bajos de líquido refrigerante, luces quemadas y neumáticos con presión incorrecta son, año tras año, las causas más frecuentes de varadas en plena ruta. La solución está al alcance de cualquier conductor: una revisión de no más de 10 minutos, realizable incluso el mismo día del viaje, que puede evitar un desperfecto a mitad de camino.

Desde Autoplanet explican que en la semana previa a Fiestas Patrias ven un aumento importante en las consultas y ventas de neumáticos, baterías, aceites y pastillas de freno. “Es el reflejo de que muchos conductores dejan la mantención de su auto para el último minuto, justo cuando más lo van a necesitar», explica Sebastián Cruzat, Product Manager. «Las fallas más comunes que vemos llegar a los talleres justo después del fin de semana largo son problemas de frenos, sobrecalentamiento por bajo nivel de refrigerante y neumáticos que no resistieron la carga extra del viaje. Son fallas que, en la gran mayoría de los casos, se pudieron haber evitado con una revisión previa muy simple».

La demanda estacional también se refleja en las cifras: según datos de la empresa, la venta de neumáticos, baterías y repuestos de mantención básica puede duplicarse durante la semana previa al 18 de septiembre en comparación con un mes normal, un salto que la compañía atribuye directamente a la necesidad de preparar los vehículos antes de la salida a carretera.

Si no se alcanzó a hacer una revisión completa, al menos se debe dar 10 minutos para chequear la presión de los neumáticos, incluido el de repuesto, revisar visualmente que no haya fugas de aceite o líquido refrigerante bajo el auto, y probar que todas las luces funcionen. Son los puntos que más rápido se revisan y los que más problemas evitan en la carretera.

Selective focus of family with golden retriever traveling on car on beach

LA CHECKLIST ANTES DE VIAJAR

-Estado de frenos

-Nivel de aceite

-Nivel de líquido refrigerante

-Funcionamiento de luces

-Presión de neumáticos.

*Se trata de una revisión pensada para no tomar más de 10 minutos y que puede realizarse tanto en un taller especializado como, en varios de sus puntos, por el propio conductor antes de emprender el viaje.