Dos domicilios destruidos y una persona fallecida dejó incendio en El Libertador en Rancagua.

.

Un incendio estructural se registró durante la mañana de este miércoles en la comuna de Rancagua, emergencia que movilizó a diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de la capital regional.



El siniestro se produjo en la intersección de Machalí con El Libertador, en el sector Población El Libertador, hasta donde concurrieron las unidades B1, Q4, BR6 y B2.



A la llegada de los voluntarios, el fuego se encontraba en fase de libre combustión, afectando a dos domicilios por lo que Bomberos debió desplegar un intenso trabajo para controlar las llamas y evitar que estas alcanzaran viviendas colindantes.

Gracias a la labor de los equipos de emergencia, el incendio pudo ser contenido sin que se propagara a inmuebles cercanos. Hasta cerca del mediodía, voluntarios continuaban trabajando en el lugar para realizar labores de control y remoción.

Según confirmó el Mayor Nicolás Calderón, Comisario 1° Comisaría Rancagua, al termino del trabajo de extinción del incendio, se encontró a una persona fallecida al interior de una de las viviendas, la identidad de la víctima aún es desconocida ordenando la fiscalía el trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI para investigar las circunstancias de esta muerte, además se informó de un voluntario lesionado.