Ventas de autos electrificados crecen 105% en Chile, pero ¿cuánto cuesta realmente mantener uno?

Cada 9 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Auto Eléctrico, para relevar el aporte de la electromovilidad a la reducción de emisiones y a un transporte más limpio. La efeméride llega en un buen momento para esta tecnología en Chile: según el Informe de Vehículos de Cero y Bajas Emisiones elaborado por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), durante el primer semestre de 2026 se comercializaron 30.322 unidades nuevas entre vehículos livianos y medianos, lo que representa un crecimiento de 105% respecto al mismo período del año pasado.

Sin embargo, para muchas personas que están evaluando dar el salto a un vehículo eléctrico todavía existen dudas y temores sobre qué tan compleja o costosa es su mantención, y qué tan lejos se puede llegar con una carga. Pablo Calderón, Customer Care and Aftersales Manager de General Motors, despeja los mitos más comunes.

-Mito 1: «Mantenerlo es más caro y complicado que un auto a combustión»

En vehículo eléctrico se lleva a mantención con la misma frecuencia que uno a combustión (cada 10.000 km o una vez al año), pero el costo suele ser menor. «Las mantenciones parten desde los $131.000, dependiendo del modelo y el servicio a realizar», explica Calderón. Además, al tener muchas menos piezas móviles, hay menos elementos que reemplazar con el tiempo.

-Mito 2: «No sé qué le revisan al auto si no tiene motor a combustión»

En realidad, se revisa casi lo mismo que en cualquier auto: frenos, suspensión, neumáticos y sistemas eléctricos y electrónicos. La diferencia está en algunos detalles propios de la tecnología eléctrica, como el filtro de cabina y el refrigerante del sistema eléctrico y de las baterías. Como piezas de recambio programadas,se contemplan el filtro de cabina, refrigerante, líquido de freno y, en algunos modelos, aceite de transmisión.

-Mito 3: «Los frenos y el motor se desgastan igual o más rápido»

Justamente al revés. Los autos eléctricos cuentan con un sistema de frenado regenerativo que reduce el desgaste de pastillas y discos de freno, lo que se traduce en un ahorro relevante para el bolsillo. A eso se suma que no se requiere cambio de aceite de motor ni de filtro con la periodicidad habitual de un vehículo a combustión. «En general, se trata de una mantención más limpia y amigable con el medio ambiente», resume Calderón.

-Mito 4: «Cualquier mecánico lo puede arreglar, o nadie sabe cómo hacerlo»

Trabajar con un vehículo eléctrico sí requiere una preparación distinta, porque se manipulan componentes de alta tensión. «En el taller, el cuidado con el que se trabaja en los vehículos eléctricos debe ser prioridad. Frente a una preparación inadecuada de un técnico, puede significar una condición de riesgo», advierte. Por eso la recomendación es simple: llevar siempre el auto a talleres con personal certificado para este tipo de vehículos, tal como se haría con cualquier otra tecnología especializada.

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-Mito 5: «Me voy a quedar sin batería a mitad de camino»

El llamado «miedo a quedarse sin carga» es, probablemente, la duda más común entre quienes recién se acercan a la electromovilidad. Pero hoy los propios vehículos ayudan a evitar esa situación ya que cuentan con un sistema de infoentretenimiento que muestra en tiempo real la autonomía disponible, el rendimiento y los flujos de carga y regeneración. (Fuente: General Motors)