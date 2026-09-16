«Vive el 18 en San Fer» apuesta por el reciclaje y el compromiso cero plástico

Este martes recién pasado, el alcalde Pablo Silva Pérez, junto al seremi del Medio Ambiente, José Pablo Lagos, realizaron el lanzamiento regional de la iniciativa «Fondas y Ramadas Sustentables», recorriendo los puntos de reciclaje que estarán disponibles durante las celebraciones de Fiestas Patrias en el Parque Abel Bouchon. A la actividad también asistió el diputado Ricardo Neumann.

La capital de Colchagua fue la comuna elegida para dar el vamos a esta campaña, que durante las próximas semanas se replicará en otras 12 comunas de la región, sumando un total de 13 territorios comprometidos con una celebración dieciochera más sustentable.

La fonda «Vive el 18 en San Fer» contará con estaciones de reciclaje para cartón, vidrio, latas y botellas de todo tipo, además de puntos limpios habilitados tanto para el público asistente como para los emprendedores que trabajarán en el recinto. A todos los locatarios se les exige compromiso cero plástico y el uso de materiales reciclables, en línea con la Ley de Plásticos de un Solo Uso (Ley REP).

Al respecto, el alcalde Pablo Silva Pérez señaló: «Esta es una fonda sustentable, una fonda que se destaca por el compromiso con el medio ambiente y vamos a tener reciclaje de cartones, de vidrio, latas de bebida, de aceite, de botellas de todo tipo. En realidad, nos preocupamos mucho del medio ambiente, nuestro compromiso desde siempre y además le exigimos a nuestros emprendedores, a todos los que vienen a trabajar acá para dar esta alegría a la familia que tienen que tener compromiso cero plástico, todo reciclable para que hablemos y cuidemos nuestro medio ambiente».

Por su parte, el seremi de Medio Ambiente, José Pablo Lagos, indicó: «El mejor residuo es el que no se genera y con ello los invitamos a respetar los puntos limpios, a reciclar, a traer sus potes reutilizables y a preocuparse por no ocupar plástico, cumpliendo toda la normativa vinculada a la Ley REP de plásticos de un solo uso».

La fonda funcionará íntegramente con vajilla de materiales sustentables —como servicios de madera—, eliminando el uso de bombillas plásticas y aplicando un sistema de gestión y segregación de residuos durante toda la actividad.

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PROGRAMACIÓN DE «VIVE EL 18 EN SAN FER»

Desde el 17 de septiembre, el Parque Abel Bouchon será el epicentro de las celebraciones dieciocheras con una nueva edición de «Vive el 18 en San Fer», evento que reunirá cocinerías, artesanía, emprendedores y una variada oferta artística, con la participación de agrupaciones pertenecientes a la Red de Folcloristas de San Fernando y destacados artistas nacionales.

La programación contempla las presentaciones de Megapuesta, el 17 de septiembre; Grupo Disparo, el 18; Giolito y su Combo, el 19; y Noche de Brujas, el 20 de septiembre.

A ello se suman el Te Deum y el desfile en homenaje a las Glorias del Ejército, que se realizan el 18 de septiembre, entre otras iniciativas.