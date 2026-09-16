«Volantín Seguro»: CGE lanza campaña para prevenir accidentes eléctricos en Fiestas Patrias

Fotos: Nico Carrasco

CGE inició su campaña anual de prevención “Volantín Seguro”, con el objetivo de crear conciencia sobre los peligros de interactuar con las redes eléctricas sin adoptar las medidas de seguridad correspondientes. La iniciativa busca promover el autocuidado al realizar actividades recreativas al aire libre durante esta época del año, especialmente en torno al tradicional uso del volantín.

En el marco del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Colegio María Villalobos, de Olivar, fue sede del lanzamiento regional de la campaña, instancia destinada a transmitir y multiplicar este mensaje preventivo. En la actividad participaron representantes de la empresa eléctrica, autoridades comunales y regionales, además de integrantes de la comunidad escolar.

Durante la jornada, los estudiantes recibieron recomendaciones para disfrutar de las celebraciones dieciocheras de manera segura. Entre los principales consejos entregados por CGE se encuentra no elevar volantines cerca de ningún tipo de tendido eléctrico y nunca intentar recuperar un volantín que haya quedado atrapado en las líneas eléctricas, ya sea subiéndose a postes o torres o utilizando algún elemento para bajarlo.

Además, la empresa hizo un llamado a no utilizar hilo curado, cuyo uso y comercialización están sancionados por ley, debido a los graves daños que puede provocar tanto a quienes lo manipulan como a terceras personas. Este hilo, al incorporar materiales abrasivos o cortantes, también puede generar situaciones de riesgo al entrar en contacto con las instalaciones eléctricas.

MENSAJE DE AUTOCUIDADO

El gerente zonal Rancagua de CGE, Álvaro Vergara, destacó que uno de los objetivos de la campaña es que los estudiantes lleven este mensaje hasta sus hogares, familias, amigos y compañeros, para contribuir a que las celebraciones del 18 de septiembre se desarrollen de manera segura y en familia.

A su juicio, esta campaña tiene un carácter transversal y es de gran importancia para la empresa, especialmente por el acercamiento que permite generar con la comunidad en torno a un mensaje de autocuidado y seguridad en el uso del volantín. Asimismo, recordó que cuando una línea de la red eléctrica resulta afectada por el hilo curado, puede producirse una interrupción del suministro que afecta a los clientes. Sin embargo, recalcó que la principal preocupación es resguardar la seguridad de las personas, especialmente de los niños durante estas Fiestas Patrias.

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El encuentro incluyó una demostración en vivo, en la que personal de las brigadas de CGE realizó experimentos con una representación a escala de una red eléctrica, con el propósito de mostrar a los estudiantes los riesgos reales a los que pueden exponerse si no siguen las recomendaciones de seguridad. La muestra incluyó el peligro del hilo curado, debido a su capacidad de provocar cortes y heridas. Asimismo, se mostró cómo un volantín atrapado en una línea eléctrica puede incendiarse y generar una situación de riesgo para quienes intenten recuperarlo utilizando elementos conductores.

RED DE PREVENCIÓN

Las autoridades presentes en el lanzamiento destacaron la alianza con CGE para concientizar a la comunidad sobre la protección de las redes eléctricas y la seguridad de las familias durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

La seremi de Energía, Alejandra Avendaño Gutiérrez, destacó la importancia de concientizar a las familias sobre el cuidado y el resguardo de la infraestructura eléctrica. También valoró que la campaña esté dirigida a la comunidad estudiantil de la región, considerando el rol que niños y niñas pueden cumplir como agentes de prevención al llevar estos mensajes hasta sus hogares. “Quiero agradecer a CGE por la preocupación constante y permanente que tiene por reducir, a través de la educación y el fomento de la prevención, los riesgos asociados a estas actividades, sobre todo entre los más pequeños, que juegan con volantines. Es importante que lo hagan lejos de las redes o tendidos eléctricos y, por ningún motivo, utilizando hilo curado. Eso puede incluso provocar la muerte, como hemos visto todos los años en diferentes sectores de nuestro país”, señaló Marcelo Montesinos, director regional de SENAPRED, quien hizo un llamado a reducir las conductas de riesgo.

Finalmente, el jefe de Zona O’Higgins de Carabineros, general Guillermo Bohle, destacó la importancia de elevar volantines en lugares abiertos y alejados de la vía pública.

“Es muy peligroso que los niños puedan acceder a la calzada tras un volantín y ser atropellados. Segundo, está prohibido el uso del hilo curado porque, ya lo vimos, es un arma mortal. Nosotros acá hemos tenido varios detenidos y hemos decomisado más de 5 mil metros lineales de hilo curado”, expresó ya que su fabricación, comercialización y uso están sancionados por ley.

El gerente zonal Rancagua de CGE, Álvaro Vergara.