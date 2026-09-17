Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Bomberos de Rengo realiza complejo rescate de persona en “Los Tres Chorrillos”

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Fernando Ávila F.

Imagen vía Bomba Rengo

En la comuna de Rengo, Bomberos de la Primera Compañía, junto a la Unidad de Rescate Integral RH-1, concurrieron a una emergencia correspondiente al rescate de una persona en el sector Los Tres Chorrillos.

Al llegar al lugar, se constató que una persona de sexo femenino había sufrido una caída, presentando una posible fractura, lesión que le impedía descender por sus propios medios desde el sector donde se encontraba.

Ante esta situación, Bomberos de la Bomba Rengo, en conjunto con personal de la Cuarta Compañía “Bomba El Cerrillo”, procedieron a realizar las labores de rescate, aplicando los protocolos y técnicas establecidos por la  Unidad de Rescate Integral, con el objetivo de efectuar una extracción segura y controlada de la persona lesionada.

Tras una exitosa operación, la paciente fue rescatada y entregada a personal de SAMU, quienes continuaron con la atención pre hospitalaria y su posterior traslado hasta un recinto asistencial de la comuna.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Villarreal le dio vuelta el partido a Málaga con un 3-1
2 minutos hace
Besiktas golea 4-1 a Olympique de Marsella
31 minutos hace
Viktoria Plzen sufre una aplastante derrota ante U. Saint-Gilloise con un 3 a 0
33 minutos hace
Villarreal le dio vuelta el partido a Málaga con un 3-1
2 minutos hace
Besiktas golea 4-1 a Olympique de Marsella
31 minutos hace
Anuncios
Foto: Nicolás Carrasco
SENAPRED actualiza alerta preventiva en O’Higgins por vientos, lluvias y tormentas eléctricas
El padre Javier Menares destaca que no existe una única manera de vivir la misión juvenil, ya que cada parroquia y comunidad enfrenta desafíos diferentes.
Pastoral Juvenil de Rancagua propone a parroquias un plan de formación y servicio para jóvenes
Anuncios
1 detenido santa cruz....
Carabineros detiene en Santa Cruz a hombre que mantenía cinco órdenes de detención vigentes
2 detenidos flagrancia
Fueron sorprendidos al interior de una casa y terminaron detenidos por robo en Rancagua
1 detenido conductor....
Detienen a conductor de bus que manejaba bajo los efectos de la cocaína en Rancagua
1 detenidos mostazal....
Cuatro personas detenidas deja operativo “Tolerancia Cero” en Mostazal
Anuncios
ALERTA
Decretan Alerta Temprana Preventiva por viento para la Región de O’Higgins
FONDAS 1
Fiestas Patrias: Conoce las fondas en la Región de O’Higgins
WhatsApp Image 2026-09-16 at 15.48.19
Pichilemu da un nuevo paso para renovar su sistema de alcantarillado con inversión de $39 mil millones
Ulf Kristersson
Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria del bloque izquierdista en las elecciones
793872_2
Estudiantes vence 1-0 a Corinthians con gol agónico y pasa a Semifinales
ChatGPT Image 16 sept 2026, 12_45_03 p.m.
Empanada, choripán y asado: las claves para disfrutar este 18 sin caer en excesos
Anuncios