Bomberos de Rengo realiza complejo rescate de persona en “Los Tres Chorrillos”

Fernando Ávila F.

Imagen vía Bomba Rengo

En la comuna de Rengo, Bomberos de la Primera Compañía, junto a la Unidad de Rescate Integral RH-1, concurrieron a una emergencia correspondiente al rescate de una persona en el sector Los Tres Chorrillos.

Al llegar al lugar, se constató que una persona de sexo femenino había sufrido una caída, presentando una posible fractura, lesión que le impedía descender por sus propios medios desde el sector donde se encontraba.

Ante esta situación, Bomberos de la Bomba Rengo, en conjunto con personal de la Cuarta Compañía “Bomba El Cerrillo”, procedieron a realizar las labores de rescate, aplicando los protocolos y técnicas establecidos por la Unidad de Rescate Integral, con el objetivo de efectuar una extracción segura y controlada de la persona lesionada.

Tras una exitosa operación, la paciente fue rescatada y entregada a personal de SAMU, quienes continuaron con la atención pre hospitalaria y su posterior traslado hasta un recinto asistencial de la comuna.