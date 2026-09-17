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Carabineros detiene en Santa Cruz a hombre que mantenía cinco órdenes de detención vigentes

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Durante patrullajes preventivos realizados por personal de Carabineros de la Segunda Comisaría de Santa Cruz, se concretó la detención de un hombre de 30 años, identificado con las iniciales G.E.R.M., quien mantenía cinco órdenes de detención vigentes.

De acuerdo con lo señalado por carabineros al efectuar la revisión de sus antecedentes se estableció que el individuo era requerido por distintos tribunales. Entre las órdenes pendientes una dice relación por el delito de violación de mayor de 14 años, otra por maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar y, tres por los delitos de amenazas simples y desacato.

Tras concretarse la detención, el sujeto fue trasladado hasta la unidad policial, para posteriormente quedar a disposición del Ministerio Público, donde deberá responder por las causas judiciales en las que es requerido.

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