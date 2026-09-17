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Cuatro personas detenidas deja operativo “Tolerancia Cero” en Mostazal

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Carabineros de la comuna de Mostazal,  junto a personal de la Dirección de Seguridad Pública, SENDA Mostazal y el Ministerio de Transportes, realizaron un servicio de fiscalización focalizado en distintos puntos  de la comuna, en el marco del operativo Tolerancia Cero.

Durante el operativo se detuvo a cuatro personas, tres de ellas por conducción bajo los efectos de drogas y una por conducción en estado de ebriedad. Además, se realizaron más de cien controles de identidad y vehiculares, se cursaron más de diez infracciones de tránsito y se incautaron siete motocicletas que no contaban con la documentación correspondiente para circular.

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